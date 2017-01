FMW-Redaktion

Hier einige interessante, viel sagende News zu US-Firmen:

1. Apple: Die US-Bank Wells Fargo hat seine Erwartungen für Gewinn und Umsatz für Apple ab dem 2.Quartal 2017 gesenkt. Man gehe davon aus, dass die Nachfrage nach Apple-Produkten wie dem iPhone sinken werde, auch wenn das Unternehmen zuletzt von einer Zusatz-Woche im 4.Quartal profitiert sowie die Preise für einige iPad-Modelle und das MacBook Pro gesenkt habe. Daher dürfte die Gewinnmarge für das abgelaufene Quartal leicht über den Prognosen von Apple liegen, doch sei das Potential auf der Oberseite begrenzt.

Für das zweite Quartal 2017 senkte Wells Fargo jedoch seine Erwartungen an Umsatz und Gewinn pro Aktie, ebenso die Prognosen für das Jahr 2017 und 2018. Die Aktien von Apple seien bereits auf der Oberseite der Bewertung ("at the high end of our valuation range"), daher seien die Prognosen für den weitern Verlauf der Aktie nach unten revidiert worden. Faktisch ist das nichts anderes als eine Verkaufsempfehlung!

2. Amazon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...