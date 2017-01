From Germany with Love: Wegducken, lobbyieren und seine Eitelkeit befriedigen, so buhlt die Wirtschaft um die Gunst von Donald Trump.

5 Einblick8 Standpunkte: Alternativwährungen | Manager-Boni | Gehälter | Gefühl | Innere Sicherheit12 Seitenblick: Kind und Karriere - geht das? Ein internationaler Vergleich14 Wochenblick: Güterverkehr | Innere Sicherheit | Streik im öffentlichen Dienst16 Chefbüro: Patrick Döring, Agila Haustierversicherung

Titel

18 USA: Wie deutsche Unternehmen sich mit Donald Trump arrangieren wollen

Wirtschaft & Politik

26 EU-Parlament: Der Italiener Antonio Tajani ist aussichtsreichster Kandidat für das Amt des Präsidenten - aber wäre eine krasse Fehlbesetzung29 Berlin intern: Niemand weiß, wer die Antiterrordebatte gewinnen wird29 Nahverkehr: Die Fördermilliarden des Bundes reichen vorne und hinten nicht30 Brexit: Regierungskritische Diplomaten müssen mit einem Maulkorb rechnen31 Schulsanierung: Das Land Berlin fühlt sich bei der Geldvergabe benachteiligt32 Tunesien: Zwei Bundesminister streiten über mehr Hilfe für das Herkunftsland des Berlin-Attentäters

Der Volkswirt

34 Kommentar: Inflation - der neue Spaltpilz der Euro-Zone? | New Economics Ein neuer Index versucht, die Folgen politischer Unsicherheit zu messen35 EU-Haushalt: ...

