Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag an die kräftigen Gewinne vom Vortag angeknüpft und ist weiter deutlich gestiegen. Der Kurs der Gemeinschaftswährung profitierte von einer allgemeinen Dollar-Schwäche und erreichte am frühen Nachmittag bei 1,0685 US-Dollar den höchsten Stand seit fünf Wochen, zuletzt notierte er mit 1,0646 allerdings wieder etwas tiefer. Jüngste Aussagen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump enttäuschten die Finanzmärkte und belasteten den Kurs des Dollar.

Seit der Pressekonferenz von Trump am Vortag hat der Euro mehr als zwei Prozent an Wert gewonnen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0679 (Mittwoch: 1,0503) US-Dollar fest. Der Franken machte ...

