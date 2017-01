DJ PTA-Adhoc: iQ Power Licensing AG: Statusbericht mit neuen EreignissenDow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



* Erste Fahrzeugmodelle eines OEM mit Batterie-Technologie von iQ Power

Licensing ausgerüstet.

* Signifikante Schritte hinsichtlich vorzeitiger Beendung der finanziellen

Restrukturierung von iQ Power Asia und der Beendigung von Chapter 11

* Discover Energy Gruppe zeichnet Anleihe als Auftakt für einen Aktientausch

zwischen iQ Power Licensing AG und iQ Power Asia.

* Halbjahreszahlen 2016 im Rahmen der Erwartungen.



Zug, Schweiz, 12. November 2017 - iQ Power Licensing AG (ISIN: CH0268536338;

WKN/Security Nummer: A14M1C; Symbol: IQL), Entwickler und Vermarkter von

Technologien und deren Lizenzen für umweltfreundliche und technologisch

innovative Starterbatterien für Kraftfahrzeuge, vermeldet für Investoren

wichtige Ereignisse.



Zusammenfassung:

In Brasilien werden die ersten Fahrzeuge eines Automobilherstellers, welcher

Batterien mit iQ Power-Technologie einsetzt, in Serie produziert. Bei den

Fahrzeugen handelt es sich um einen SUV der Premiumklasse sowie einen

Kleintransporter. Die Batterie ist eine EFB-Batterie (Enhanced Flooded Batterie)

mit besonders hoher Zyklenfestigkeit, die in Fahrzeugen mit Start-Stopp-Technik

eingesetzt wird. Wie Tests des brasilianischen Lizenznehmers Baterias Moura

zeigen, wird durch die Verwendung der iQ Power-Technologie die Lebensdauer von

nassen Batterien mehr als verdoppelt. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen ist

eine Bekanntgabe weiterer Details wie Automobilhersteller oder Fahrzeugmodelle

nicht möglich.



In Südkorea hat das Gericht dem Antrag der Discover Energy Gruppe (DEG), Kanada,

stattgegeben, wonach DEG die mehrheitliche Kontrolle über iQ Power Asia Inc.

(IQPA), Gwangju (Südkorea) erlangen wird. Es ist zu erwarten, dass nach

Erfüllung aller Anforderungen, das Gericht deutlich früher als Verwalter

ausscheidet, nämlich bereits nach einem Jahr anstelle der ursprünglich sieben

Jahre. Die iQ Power Asia Inc. würde danach wieder eigenständig agieren können.



Der Aufsichtsrat der iQ Power Licensing AG (IQPLAG) hat einen Antrag der

Discover Energy Gruppe (DEG), Kanada, auf eine Pflicht-Wandelanleihe der iQ

Power Licensing AG in Höhe von EUR 2,5 Mio. zugestimmt. Die Bedingungen der

Anleihe sind identisch zur existierenden Wandelanleihe (ISIN: DE000A1GXE20) mit

der Ausnahme, dass DEG verpflichtet ist, die Anleihe in Aktien der IQPLAG zu

wandeln. Weiterhin hat der Aufsichtsrat der iQ Power Licensing AG der Zeichnung

einer Wandelanleihe an die Discover Energy Gruppe (DEG) in Höhe von EUR 2,5 Mio.

zugestimmt. Im Anschluss an Verhandlungen zum Aktienanteil an der iQ Power Asia

Inc. könnte die Anleihe von IQPLAG an DEC in weitere Aktien der iQ Power Asia

(IQPA) oder in IQPA-Aktien, gehalten durch Discover Energy Korea (DEK), eine

100% Tochtergesellschaft der Discover Energy Corporation (DEG), gewandelt

werden. Aufgrund der finanziellen Restrukturierung und durch eine gerichtlich

angeordnete Kapitalreduktion für alle Anteilseigner von iQ Power Asia

verringerte sich der aktuelle Aktienbesitz der iQ Power Licensing AG an der iQ

Power Asia Inc. deutlich.



Die Ergebnisse der iQ Power Licensing AG für das erste Halbjahr 2016 lagen im

Rahmen der Erwartungen. Sie wurden jedoch durch einige außergewöhnliche

Belastungen negativ beeinträchtigt. Die Nettoumsätze im ersten Halbjahr 2016

haben sich mit CHF 344k gegenüber der Vergleichsperiode mehr als verdoppelt (1.

HJ 2015: CHF 115k). Der Verlust der laufenden Geschäftstätigkeit betrug rund CHF

550k die angesichts der Umsatzerlöse und Fixkosten im Rahmen der Erwartungen

lagen. Das Ergebnis nach Steuern hat sich verbessert mit einem Verlust von CHF

1.047k gegenüber dem Ergebnis nach Steuern der Vergleichsperiode 2015 (CHF

1.375).



* Debüt beim Einsatz der iQ-Technologie im OEM-Markt - Status.

In Brasilien werden die ersten Fahrzeuge eines Automobilherstellers in Serie

hergestellt, in denen Batterien mit iQ Power-Technologie einsetzt werden. Bei

den vom brasilianischen Lizenznehmer Moura hergestellten Batterien handelt es

sich um EFB-Batterien (Enhanced Flooded Batteries) mit integrierter

360-Grad-Elektrolyt-Zirkulation, einer patentierten Technologie der iQ Power

Licensing AG. Die neuen Produkte sind für die Erstausrüstung bei

Automobilherstellern (OEM) auf dem brasilianischen Markt für den Einsatz bei

Start-Stopp Motoren vorgesehen und zeichnen sich durch besonders hohe

Zyklenfestigkeit aus.



Moura's neue Start-Stopp EFB-Batterien mit Elektrolyt-Durchmischung gehen in die

Premium-Ausführung von zwei neuen Fahrzeugmodellen mit Kraftstoff sparender

Start-Stopp Funktion.



Moura's Start-Stopp Batterien mit der Technologie der Elektrolyt Durchmischung

zielen auf den OEM-Markt der Erstausrüstung.



Ziel von Moura ist es, den Automobilherstellern (OEM) auf dem südamerikanischen

Kontinent robuste Nassbatterien mit hoher Zyklenfestigkeit als Starterbatterien

für kraftstoffsparende Start-Stopp Anwendungen bieten zu können. Nassbatterien

gelten als besonders robuste Produkte. In Verbindung mit einer integrierten,

effektiven 360-Grad-Elektrolyt-Zirkulation sind Nassbatterien auch bei hohen

Umgebungstemperaturen langlebig, da sie die typische und schädliche

Säureschichtung und damit vorzeitige Korrosion und Sulfatierung vermeiden. Zudem

verursacht Säureschichtung einen je nach Anwendung nach bereits kurzer

Einsatzdauer starken Verlust an Batteriekapazität (Ah). Der Vorteil der

360-Grad-Elektrolyt-Umwälzung ist eine hohe Zyklenfestigkeit, wie sie

Start-Stopp Anwendungen erfordern.



Moura's neu entwickelte Start-Stopp-Batterien kombinieren die Vorteile zweier

Technologien: die spezielle EFB (Enhanced Flooded Battery) Technologie von Moura

plus die automatische Elektrolyt-Umwälzung von iQ Power Licensing mit Hilfe

passiver Mischelemente in der Batterie.



Neue gesetzliche Auflagen in Brasilien hinsichtlich geringerer CO2-Emission von

Neufahrzeugen erfordern von den Automobilherstellern in Brasilien

kraftstoffsparende Maßnahmen wie Start-Stopp Motoren. Hier bieten

EFB-Batterien mit Elektrolyt-Durchmischung den OEM eine kostengünstige

Alternative zu den aufwendigeren und teuren AGM-Batterien (Absorbent Glass Mat);

dies insbesondere für die in Brasilien und dem südamerikanischen Kontinent

vorherrschenden Fahrzeuge der preissensitiven Kompaktklasse.



Das private brasilianische Unternehmen Moura ist der größte und

bedeutendste Batteriehersteller auf dem südamerikanischen Kontinent mit mehreren

Werken in Brasilien und Argentinien und einer jährlichen Produktion laut eigenen

Angaben von über 7,5 Millionen Batterien im Jahr. Moura verfügt über mehr als 70

eigene Distributionszentren und ist der größte Anbieter im OEM Markt in

Südamerika mit einem Marktanteil von über 50% des OEM-Marktes in Südamerika. Das

Unternehmen beliefert dortige Automobilwerke wie beispielsweise von General

Motors, Volkswagen, Ford, Iveco, FIAT-Chrysler und andere mit Fahrzeugbatterien.

Daneben produziert Moura Batterien für mobile Anwendungen (Traktion), für marine

Zwecke sowie für die Telekommunikation und für Solar. Das Unternehmen wurde

mehrfach ausgezeichnet.



* iQ Power Asia Inc. - Status

In 2016 finanzierte die Discover Energy Group (DEG) zahlreiche Verbesserungen

und Erweiterungen im Werk von iQ Power Asia, einschließlich zusätzlicher

Ausrüstungen und Anlagen für die aktuelle Produktionslinie. Die Nachfrage aus

Nordamerika fiel zunehmend größer aus als erwartet und erforderte eine

Begrenzung der Expansion in andere Märkte wie Europa und Asien. Eine begrenzte

Anzahl an Batterien wurden aus dem Werk in Bangladesch für verschiedene

asiatische Kunden bezogen. Aktuell wird die Ausweitung der Produktionskapazität

von iQ Power Asia durch eine zweite Fertigungs- und Montagelinie intensiv

diskutiert und besprochen.



Derzeit werden eine Reihe neuer Produkte entwickelt, die im zweiten Quartal

dieses Jahres in den Vertrieb gehen. Dazu zählen Batterien hoher

Zyklenfestigkeit für Wohnmobile, neue Batterie-Größen für spezielle Märkte

wie Australien, sowie später in 2017 eine neue Reihe an Super-Heavy-Duty

Batterien mit hoher Vibrationsfestigkeit für Baumaschinen und schwere

Baufahrzeuge.



* Austausch der Wandelanleihen - Status

Der Austausch eines verzinsten Darlehens durch die iQ Power Licensing AG an die

Discover Energy Gruppe (DEG) zum Erwerb der Wandelanleihe unterstreicht das

Vertrauen des global tätigen Batteriehändlers DEG in die Technologie der iQ

Power Licensing AG. Gleichzeitig verdeutlicht der Austausch das Engagement und

die Unterstützung von iQ Power Licensing gegenüber dem Schlüssellizenznehmer

Discover Energy Group sowie dem neuesten Unternehmen der DEG Gruppe, der iQ

Power Asia Inc.



Die Wandlung des an DEG ausgereichten und verzinsten Darlehens in Aktien der iQ

Power Licensing AG wird im ersten Halbjahr 2017 erwartet. Die Erhöhung des

Aktienanteils der Discover Energy Gruppe an der iQ Power Licensing AG dient

zugleich der Sicherung einer soliden Bilanz der iQ Power Licensing AG für das

Geschäftsjahr 2016, nachdem sich der Anteil der iQ Power Licensing AG an iQ

Power Asia im Rahmen der Umstrukturierung verringert hat.



* Financial Results

Die Halbjahres-Ergebnisse lagen im Rahmen der Erwartungen, wurden jedoch durch

einige außergewöhnliche Belastungen negativ beeinflusst.



Die Nettoumsätze im ersten Halbjahr 2016 betrugen CHF 344k (1. HJ. 2015: CHF (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 12, 2017 10:40 ET (15:40 GMT)115k). Die Verdreifachung ist auf wachsende Umsätze durch den strategischen

Lizenznehmer Discover Energy Group zurückzuführen. Die Umsätze wuchsen während

des ersten Halbjahres kontinuierlich, nicht zuletzt, weil Kunden von ihren

Abnahmeverpflichtungen bei anderen Lieferanten freikamen und Produkte bei iQ

Power Asia orderten.



Die Nettoumsätze setzen sich zusammen aus der Verkaufsmarge der Kunststoffteile

für die Durchmischung sowie den Einkommen aus Lizenzgebühren. Da die Kosten für

den Kunststoff von den Nettoumsätzen abgezogen wurden, liegen die Bruttoumsätze

entsprechend höher. Aufgrund von vertraglichen Vertraulichkeitsverpflichtungen

werden die Umsätze pro Lizenznehmer nicht genannt.



Der Verlust nach Steuern hat sich im 1. HJ 2016 auf CHF 1.047k von CHF 1.375k im

1. HJ 2015 verringert. Der Verlust aus dem laufenden Geschäft betrug rund CHF

550k und lag angesichts der Umsatzerlöse und Fixkosten im Rahmen der

Erwartungen. Aufgrund einer Reihe von Effekten, die nicht aus dem operativen

Geschäft herrühren, lag der Verlust höher als ursprünglich antizipiert. Diese

negativen Ereignisse beinhalten eine nicht vorhersehbare Ausgabe in Höhe von CHF

180k durch Währungsverluste aus einer früheren Periode. Auch fielen Patentkosten

höher als erwartet aus. Diese können nicht aktiviert werden und führten zu einem

einmaligen Aufwand von über CHF 100k. Schlussendlich trug der Nettofinanzaufwand

aus vornehmlich Zinsen aus der Wandelanleihe zu weiteren Verlusten von CHF 122k

bei.



Das Gesamtvermögen des Unternehmens blieb mit CHF 5,06 Mio. weitgehend

unverändert. Das Eigenkapital als Prozentsatz des Gesamtkapitals bliebt mit 35%

im Wesentlichen konstant (versus 30. Dez. 2015: 38%). Das Barguthaben des

Unternehmen war mit CHF 358k angemessen.



Über die iQ Power Technologie:

Batterien mit iQ-Power-Technologie sind darauf ausgerichtet, eine bessere

Performance bei Start-Stopp-Anwendungen zu erreichen und dem wachsenden Bedarf

elektronischer Verbraucher in heutigen Automobilen zu begegnen. Die

zugrundeliegende Elektrolyt-Durchmischung bedeutet die erste signifikante

Innovation seit Jahrzehnten auf dem Gebiet nasser Starterbatterien. Die

automatische Durchmischung in der Batterie sichert eine gleichmäßige

Säuredichte und gewährleistet so eine höhere anhaltende Performance während des

gesamten Lebenszyklus der Batterie. Entsprechend erhöht sich die Haltbarkeit der

Platten, indem Säureschichtung und starke Temperaturgradienten in der Batterie

vermieden werden. Das Resultat ist eine bessere Materialausnutzung bei

geringeren Kosten je Produktlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien.

Die patentierte Technologie wurde 2010 mit dem begehrten "Automechanika

Innovation Award" ausgezeichnet.



(Ende)



Aussender: iQ Power Licensing AG

Adresse: Metallstrasse 6, 6304 Zug

Land: Schweiz

Ansprechpartner: Dr. Eva Reuter

Tel.: +49 251 9801560

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Website: www.iqpower.com



ISIN(s): CH0268536338 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Berlin



