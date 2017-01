Lieber Leser,

die Märkte, einschließlich dem US-Dollar, haben im Zuge der gewonnen US-Wahlen, viele Erwartungen aufgebaut. Diese Erwartungen müssen sich früher oder später der Realität stellen und am Mittwoch haben wir einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, was das bedeutet. Die Amtseinführung des neuen Präsidenten steht für den 20. Januar an. Jedoch gab der neue US-Präsident Donald Trump, am Mittwoch, den 11. Januar bereits seine erste Pressekonferenz nach der Wahl. Und diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...