Um 5: DAX legt den Rückwärtsgang ein - Euro steigt Richtung 1,07 US-Dollar

So schwer wie sich der Dow Jones tut, die Schallmauer von 20.000 Punkten zu durchbrechen, so schwer fällt es auch dem Deutschen Aktienindex, die Marke von 11.600 Punkten nachhaltig zu überwinden. Heute legte der Index nach der gestrigen Vorfreude auf die Trump-Rede erst einmal wieder den Rückwärtsgang ein. Der DAX stolperte dabei auch über einen Euro, der sich wieder der Marke von 1,07 US-Dollar nähert. Alles spricht derzeit für eine ausgedehntere Erholung der Gemeinschaftswährung. Das sollte den DAX auch in den kommenden Tagen belasten.

Den vollständigen Artikel lesen ...