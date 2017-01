Köln (ots) - Als erster deutscher Radiosender hat 1LIVE mit seinem Youtube-Channel zu Jahresbeginn die 100.000 Abonnenten-Marke überschritten. Mit eigen-produzierten Videos hat der Sender in 2016 knapp 33 Millionen Views erreicht, damit besitzt die junge Welle des WDR den erfolgreichsten Channel aller deutschen Radiosender. Zu den am meisten geklickten Formaten zählen die Unterhaltungsformate Animationsserie 1LIVE Babo-Bus, 'Ping! Die Mikrowellen-Show mit Chris Tall' sowie das Interview-Format 1LIVE Fragenhagel und die Comedy-Newcomer-Clips der Generation Gag.



