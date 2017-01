Der Weg für die größte Kapitalsammelaktion in der italienischen Wirtschaftsgeschichte ist frei. Die Aktionäre der Großbank Unicredit stimmten der Kapitalerhöhung zu. Jetzt müssen nur noch die Investoren mitziehen.

Mit überwältigender Mehrheit von 99,6 Prozent billigten die Aktionäre der italienischen Großbank Unicredit am Donnerstag Kapitalerhöhung von 13 Milliarden Euro zu. Vorstandschef Jean Pierre Mustier will damit den Umbau der Muttergesellschaft der Münchener Hypovereinsbank (HVB) finanzieren. Unicredit will 17,7 Milliarden Euro an faulen Krediten loswerden und 14.000 Stellen streichen. Das belastet die Bank mit 12,2 Milliarden Euro. "Ich bin sehr zuversichtlich für die Kapitalerhöhung, aber wir müssen hart dafür arbeiten", sagte der Franzose zum Ende des Aktionärstreffens.

Mustier betonte in einem Interview der Zeitung "La Stampa", die Kapitalerhöhung solle vor dem 10. März abgeschlossen sein. Sonst fiele es Unicredit angesichts der Milliardenabschreibungen ...

