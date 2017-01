Medienmitteilung

Zürich, 12. Januar 2017

(CREALOGIX: https://digital-learning.crealogix.com/) und (Deloitte: https://www2.deloitte.com/ch/de.html) kooperieren bei Ausbildung zu MiFID II

CREALOGIX und Deloitte beschliessen eine Partnerschaft zur Ausbildung der neuen MiFID II Richtlinie: Ab sofort steht für Finanzinstitute ein digitales Ausbildungsprogramm mit Fokus Anlegerschutz zur Verfügung. Damit können Mitarbeiter und Management effizient auf die Einführung der neuen Richtlinien vorbereitet werden.

MiFID II Umsetzung

MiFID II soll bis Mitte 2017 von den EU Mitgliedsstaaten umgesetzt werden und ab 3. Januar 2018 in Kraft treten. Die Hauptzielsetzung von MiFID II ist ein besserer Anlegerschutz. Das fünfzig Minüutige 1-stündige Ausbildungsprogramm beinhaltet Themen wie Positionierung als abhängiger oder unabhängiger Berater, Eignungs- und Angemessenheitsprüfung, Kosten-Transparenz, Zielmarktbestimmung und -Eignung von Finanzprodukten. Prüfpflichten, Best Execution sowie die erhöhten Informationspflichten gegenüber dem Kunden. Deloitte bringt ihre fachliche Expertise ein, CREALOGIX das Know-how in der Erstellung von hochwertigen digitalen Lernmedien.

Kostengünstige effiziente Lösung

Das Programm eignet sich als Basisschulung für das Management sowie Kundenberater von Finanzinstituten. Bei Bedarf können die Inhalte kundenspezifisch angepasst werden. Lernfortschritte lassen sich über Reports einfach verfolgen. Nach Kursabschluss können automatisch Zertifikate und auditfähige Reports erstellt werden. Die Schulungen sind für die Mitarbeitenden sowohl vom Arbeitsplatz als auch von zu Hause aus einsetzbar. Das Angebot richtet sich an Finanzdienstleister jeglicher Grösse und ist per sofort als Software as a Service-Lösung (SaaS) oder auf ihrer Lernplattform zu attraktiven Konditionen erhältlich.

Über CREALOGIX

Die (CREALOGIX Gruppe: http://group.crealogix.com/) ist ein unabhängiges Schweizer Softwarehaus und gehört als Fintech Top 100 Unternehmen zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die digitale Bank von morgen. Mit den Lösungen von CREALOGIX antworten Banken auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der Digitalisierung, um sich dadurch in einem extrem anspruchsvollen und dynamischen Markt zu behaupten und Ihren Mitbewerbern stets einen Schritt voraus zu sein. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit rund 420 Mitarbeitende. Die Aktien der CREALOGIX Holding AG (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Über Deloitte

Deloitte ist ein führendes Prüfungs- und Beratungsunternehmen in der Schweiz und bietet branchenspezifische Dienstleistungen in den Bereichen Audit & Risk Advisory, Consulting, Financial Advisory sowie Tax & Legal. Mit über 1'700 Mitarbeitenden an den sechs Standorten Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano und Zürich (Hauptsitz) betreut Deloitte Unternehmen und Institutionen jeder Rechtsform und Grösse aus allen Wirtschaftszweigen. Deloitte AG ist eine Tochtergesellschaft von Deloitte LLP, dem Mitgliedsunternehmen in Grossbritannien von Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). Über DTTL sind deren Mitgliedsunternehmen mit über 225'000 Mitarbeitenden in mehr als 150 Ländern vertreten

