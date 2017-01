Frankfurt - Die Internationale Kaffeeorganisation ICO erwartet, dass die globale Kaffeeproduktion 2016/17 bei 151,6 Mio. Sack liegen wird und damit geringfügig über dem Vorjahresniveau, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Die beiden wichtigsten Kaffeesorten würden dabei gegensätzliche Produktionstrends zeigen, welche sich einander ausgleichen würden. So solle die Produktion von Kaffee Arabica um 4,4% auf ein Rekordniveau von 93,5 Mio. Sack steigen. Dem stehe ein erwarteter Rückgang der Produktion von Kaffee Robusta um 6% auf 58,2 Mio. Sack gegenüber. Die globale Kaffeenachfrage solle zwar um 0,4% auf 155,1 Mio. Sack fallen, würde das globale Kaffeeangebot damit aber um 3,5 Mio. Sack übertreffen. Das wäre das dritte Angebotsdefizit in Folge. Die ICO mache einen statistischen Effekt für den Nachfragerückgang verantwortlich, nachdem die Nachfrage im vorherigen Jahr aufgrund nicht erfasster Lagerbestände nach oben revidiert worden sei.

