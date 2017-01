London (ots/PRNewswire) -



- Team unter Führung von Alex King (https://www.linkedin.com/in/alex-king-a267b91) mit beeindruckender Erfolgsgeschichte bei der Entwicklung des globalen Konsumentenkreditgeschäfts verstärkt Future Finance (https://www.futurefinance.com/uk/mla/v2), um auf dem Erfolg des Unternehmens aufzubauen - Derzeitiger CEO und Mitgründer Brian Norton (https://www.linkedin.com/in/bjnorton) wird Executive Vice Chairman - Future Finance treibt Expansion voran, um mehr verdienende Studierende in ganz Europa beim Zugang zu höherer Bildung zu unterstützen



Future Finance (https://www.futurefinance.com/uk/mla/v2), Europas führender Studienkreditanbieter, hat bekanntgegeben, dass es fünf hocherfahrene Führungskräfte rekrutiert hat. Das Team unter Führung des neuen CEO Alex King (https://www.linkedin.com/in/alex-king-a267b91) soll das bestehende Team verstärken und das Wachstum steigern.



Die Rolle von Alex King (https://www.linkedin.com/in/alex-king-a267b91) und seinem Team bei der führenden Studienfinanzierungsplattform ist die Maximierung des enormen Wachstumspotenzials des Unternehmens. Im Dezember 2016 hat die gesamte Kreditvergabe von Future Finance (https://www.futurefinance.com/uk/mla/v2) die Marke von 50 Millionen £ durchbrochen. Allein in Großbritannien belief sich die Kreditnachfrage in den vergangenen zwei Jahren auf über 500 Millionen £. Das Unternehmen hat bislang in Großbritannien und Deutschland Kredite an mehr als 7.000 Universitätsstudierende vergeben, darunter 3.000 allein im zweiten Halbjahr 2016. Future Finance (https://www.futurefinance.com/uk/mla/v2) kooperiert mit dem European Investment Fund und mehr als 60 Universitäten in ganz Europa.



Brian Norton (https://www.linkedin.com/in/bjnorton) wird in seiner neuen Rolle als Executive Vice Chairman weiterhin maßgeblich am Tagesgeschäft beteiligt sein. Unter der Führung von Norton und im Zeitraum von gerade mal zwei Jahren hat sich Future Finance (https://www.futurefinance.com/uk/mla/v2) von einem Konzept zu einem operativen Geschäft mit einem Kreditportfolio von 50 Millionen £ entwickelt. In dieser Zeit hat das Unternehmen eine moderne Technologie- und Übernahmeplattform entwickelt, solide regulatorische und Compliance-Strukturen eingeführt und ein Team aus über 50 Experten aufgebaut, die zum Wachstum und Erfolg des Unternehmens beigetragen haben.



Alex King (https://www.linkedin.com/in/alex-king-a267b91) sagte angesichts seiner Ernennung zum CEO von Future Finance (https://www.futurefinance.com/uk/mla/v2): "Future Finance hat eine phänomenale Erfolgsgeschichte hingelegt und enormes Potenzial für weiteres Wachstum. Meine Freude ist groß, mit so einem großartigen Team in einem schnell wachsenden, verbraucherfreundlichen Unternehmen zusammenzuarbeiten, das verdienende Studierende beim Bildungszugang unterstützt."



Norton und der Vorstand von Future Finance (https://www.futurefinance.com/uk/mla/v2) sind hocherfreut, dass für die nächste Wachstumsphase eine herausragende Führungspersönlichkeit und ein hocherfahrenes Team rekrutiert werden konnten. Das neue Team bringt wertvolle Erfahrung mit und kann auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte bei der Entwicklung des globalen Konsumentenkreditgeschäfts verweisen.



Adam Jiwan (https://www.linkedin.com/in/adamjiwan), Mitgründer und Chairman von Future Finance (https://www.futurefinance.com/uk/mla/v2), ergänzte: "Future Finance hat seit seinen Anfängen eine solide Wachstumsgrundlage aufgebaut. Wir danken Brian Norton für seinen enormen Beitrag zum Unternehmenserfolg und freuen uns darauf, in seiner neuen Rolle weiterhin mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir sind begeistert, dass die Erfolgsgeschichte des Unternehmens mit Alex und seinem Team weitergehen kann. Alex hat wiederholt sein Können beim Aufbau und bei der Skalierung von FinTech-Unternehmungen und -Produkten unter Beweis gestellt. Wir haben hohe Erwartungen, dass sich der vergangene Erfolg dieses Teams in den USA, Großbritannien und China bei Future Finance wiederholen wird."



Future Finance, Europas führender Studienkreditanbieter, bietet günstige, maßgeschneiderte Kredite für Studierende in Großbritannien und Deutschland, um die Lücke zwischen Bundesfördermitteln und Stipendien und den tatsächlichen Studienkosten zu schließen. Future Finance erleichtert durch seine eigenentwickelte Kreditplattform den Bildungszugang. Bei der Kreditentscheidung fließen detaillierte Daten zu Weiterführung, Vermittelbarkeit und Einkommen ein. So qualifizieren sich Studierende für einen Kredit, die in vielen Fällen von einer Bank keinen Kredit bekommen würden.



Future Finance vergibt pro Studienjahr Kredite zwischen 2.500 £ und 40.000 £ an Studierende in Bachelor- und Postgraduierten-Studiengängen, die sie für Studiengebühren und Lebenshaltungskosten verwenden können. Die Laufzeit des Kredits beträgt zehn Jahre nach Studienabschluss. Die Kreditnehmer können den Kredit aber ohne Vorfälligkeitsentschädigung vorzeitig tilgen und so Zinsen sparen. Als Extraleistung können die Studierenden vier tilgungsfreie Zeiten von jeweils drei Monaten in Anspruch nehmen, damit sie beim Berufseinstieg die nötige Flexibilität haben.



Future Finance unterliegt in Großbritannien der Autorisierung und Regulierung durch die Financial Conduct Authority unter Interim Permission Reference Number 661722.



