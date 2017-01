Eventuell bahnt sich in den USA der nächste Dieselskandal an. Nicht nur Volkswagen, sondern auch Fiat Chrysler soll gegen US-Umweltgesetze verstoßen haben. Die Aktie reagierte prompt.

Nach Volkswagen ist in den USA ein zweiter großer Autobauer wegen möglichen Abgasbetrugs ins Visier der Behörden geraten. Der italienisch-amerikanische Branchenriese Fiat Chrysler stehe im Verdacht, bei rund 100.000 Dieselwagen die Emissionswerte von Stickoxiden gefälscht zu haben, teilte das US-Umweltamt EPA am Donnerstag in Washington mit. Es geht um Software zur Abgaskontrolle, die Fiat Chrysler gegenüber den Regulierern nicht offengelegt und so gegen Umweltgesetze verstoßen habe. Die Aktien von Fiat Chrysler sind am Donnerstag in New York um rund 15 Prozent abgesackt. Damit fielen sie auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar zurück.

Ob es sich bei den beanstandeten Programmen - wie bei Volkswagen - um illegale Abschalteinrichtungen

