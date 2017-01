Tagesgewinner war am Donnerstag Porr mit 3,08% auf 38,51 (148% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 1,01%) vor Agrana mit 2,67% auf 119,10 (162% Vol.; 1W 2,14%) und Mayr-Melnhof mit 1,43% auf 106,75 (76% Vol.; 1W 4,45%). Die Tagesverlierer: Valneva mit -3,56% auf 3,04 (135% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,65%), Polytec mit -1,64% auf 10,80 (103% Vol.; 1W 0,09%), Warimpex mit -1,48% auf 0,87 (114% Vol.; 1W 1,17%)Die höchsten Tagesumsätze hatten AMS (28,7 Mio.), Porr (3,91) und EVN (1,88). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei Wolford (245%), S&T (211%) und Semperit (198%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Frauenthal mit 16,67%, die beste ytd ist Warimpex mit 12,6%. Am schwächsten...

