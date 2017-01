Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag die Abwärtsbewegung vom Vortag fortgesetzt. Belastet wurde die Stimmung an den Märkten von der Ernüchterung nach dem Medienauftritt des designierten US-Präsidenten Donald Trump vom Mittwochabend. Beobachter zeigten sich insbesondere enttäuscht, dass dieser kaum weitere Angaben zu seiner erwarteten stimulierenden Wirtschaftspolitik machte. Für Unruhe sorgte dafür die scharfe Kritik Trumps an den US-Medikamentenpreisen, die auch die hiesigen Pharmaaktien belastete.

Das Aktien-Rally der vergangenen Wochen sei grösstenteils dem sogenannten "Trump-Effekt" zugeschrieben worden, kommentierte ein Marktbeobachter. Nun müsse sich zeigen, wie lange die Marktteilnehmer noch zuversichtlich blieben, dass der künftige US-Präsident seine Ankündigungen tatsächlich einlöse. Für eine positive Überraschung am Schweizer Markt sorgte dagegen der Luxusgüterkonzern Richemont mit einem starken Quartalsbericht.

Bei Börsenschluss notierte der Swiss Market Index (SMI) 0,62% tiefer bei 8'375,02 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gab um 0,28% auf 1'329,78 nach, während der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,58% auf 9'127,74 Stellen nachgab. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen deren ...

