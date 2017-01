Gestoppte bzw. gedrehte Serien: BWT +1,09% auf 23,25, davor 12 Tage ohne Veränderung , AMS -0,81% auf 30,7, davor 4 Tage im Plus (6,72% Zuwachs von 29 auf 30,95), DO&CO +1,05% auf 57,81, davor 4 Tage im Minus (-9,82% Verlust von 63,44 auf 57,21), Frauenthal 0% auf 14, davor 3 Tage im Plus (1,45% Zuwachs von 13,8 auf 14), Silberbarren (1000g) -0,16% auf 672,8, davor 3 Tage im Plus (2,31% Zuwachs von 658,7 auf 673,9), Silber Philharmoniker 1/1 -0,14% auf 21,44, davor 3 Tage im Plus (2,24% Zuwachs von 21 auf 21,47), Flughafen Wien +0,54% auf 24,335, davor 3 Tage im Minus (-1,12% Verlust von 24,48 auf 24,2). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:RHI 22,9 (MA100: 23,13, xD, davor 185 Tage über dem MA100). ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking:...

