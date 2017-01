Um die Bedenken des Landes Hessen auszuräumen, wollen die Top-Manager von Deutscher Börse und LSE nach Wiesbaden reisen. In einem Zwölf-Augen-Gespräch wollen Unternehmensspitze und Politik ihre Argumente austauschen.

Bewegung bei der geplanten Megahochzeit von Deutscher Börse und London Stock Exchange: Die beiden Fusionspartner und das Land Hessen gehen in der Standortfrage offenbar aufeinander zu. Am kommenden Dienstag soll das Thema bei einem Spitzentreffen in Wiesbaden besprochen werden, heißt es in Finanzkreisen, die damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters bestätigen. Eine Einigung in der Standortfrage wird dabei aber noch nicht erwartet. Die Initiative ...

