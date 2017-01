Die Grünen haben eine "humanitäre Großoffensive" für Flüchtlinge in Griechenland gefordert. Das Land habe nach wie vor extreme Defizite bei der Versorgung von Schutzsuchenden, sagte die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Luise Amtsberg, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Viele Menschen können derzeit nicht vor dem Kälteeinbruch geschützt werden." In diesem Zusammenhang kritisierte die Grünen-Politikerin die Pläne von Innenminister Thomas de Maizière (CDU), künftig wieder Flüchtlinge nach Griechenland zurückzuschicken. "Mit ihrer Griechenlandpolitik fallen die EU-Kommission und die Bundesregierung meilenweit hinter den Anspruch eines solidarischen Europas zurück und offenbaren einen peinlichen Widerspruch", so Amtsberg. Noch im vergangenen Jahr habe Brüssel beschlossen, 160.000 Menschen aus Italien und Griechenland in andere EU-Länder umzuverteilen.

"Dass nun wieder Menschen nach Griechenland zurückgeführt werden sollen, macht überhaupt keinen Sinn."