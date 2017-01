LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May will am Dienstag eine Grundsatzrede zum geplanten Brexit halten. Das berichtet die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Regierungskreise. Britische Medien hatten berichtet, sie werde einen Austritt des Landes aus dem europäischen Binnenmarkt ankündigen, sollte die EU auf der Arbeitnehmerfreizügigkeit bestehen. Downing Street bezeichnete die Berichte jedoch als "Spekulationen".

Bereits bei ihrer Parteitagsrede im Oktober vergangenen Jahres hatte May einen harten Ton angeschlagen. Sie vermied es bislang aber, sich zu einem Austritt aus dem Binnenmarkt konkret zu äußern.

Unklar ist auch nach wie vor, wann mit dem Brexit-Urteil des höchsten britischen Gerichts zu rechnen ist. In dem Prozess geht es um die Frage, ob May die Zustimmung des Parlaments einholen muss, bevor sie die Austrittserklärung des Landes an die EU schickt. Mit dem Urteil wird nicht vor kommendem Donnerstag gerechnet./cmy/DP/he

