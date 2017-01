Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

SPD will mit Sicherheit und sozialer Gerechtigkeit in den Wahlkampf ziehen

Die SPD will die Wähler bei der Bundestagswahl mit härteren Sicherheitsgesetzen und höheren Lasten für Wohlhabende mobilisieren. "Einen schwachen Staat können sich nur Reiche leisten", sagte Fraktionschef Thomas Oppermann zum Auftakt der Fraktions-Klausurtagung. Mehr Sicherheit soll es in Zeiten des islamistischen Terrors durch härtere Bandagen gegen sogenannte ausländische Gefährder wie den Tunesier Anis Amri geben, der den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt verübt hatte. Solche Gefährder sollen künftig bis zu ihrer Abschiebung in Haft genommen werden dürfen.

Koalition streitet über Verwendung von Schäubles Überschüssen

In der Großen Koalition ist ein Streit über die Verwendung der Budgetüberschüsse von 6,2 Milliarden Euro entbrannt, die Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) für 2016 verbuchen kann. Während Schäuble damit Schulden tilgen will, fordert die SPD mehr Mittel für Investitionen, und aus der CSU kommt die Forderung nach schnellen Steuersenkungen. Der Unions-Budgetsprecher Eckhardt Rehberg (CDU) wies beide Forderungen aber kategorisch zurück. "Der SPD fallen nur Ideen zum weiteren Geldausgeben ein", monierte er.

EZB verlängert Kaufprogramm aus Sorge vor politischen Schocks

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat bei seiner Sitzung am 8. Dezember 2016 aus Sorge vor möglichen politischen Schocks beschlossen, die Wertpapierkäufe für mindestens neun weitere Monate bis Dezember 2017 fortzuführen. Wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht, wollten die Währungshüter auf den Anleihemärkten präsent sein, wenn im laufenden Jahr wichtige politische Entscheidung und Prozesse stattfinden. Anfang Dezember hatte die EZB verkündet, ihr Kaufprogramm, das zunächst nur bis März 2017 laufen sollte, bis zum Jahresende zu verlängern. Zugleich wurde beschlossen, das monatliche Kaufvolumen ab April von 80 auf 60 Milliarden Euro zu drosseln.

Merkel will mit Nachbarn über Pkw-Maut reden

Kanzlerin Angela Merkel hat den deutschen Nachbarn ein Entgegenkommen bei der Pkw-Maut signalisiert. Natürlich werde man "mit den beteiligten Ländern - Rheinland-Pfalz, Saarland und mit Luxemburg, Niederlande, Belgien - sprechen", sagte die CDU-Vorsitzende. Die Bundesregierung wolle die Maut so gestalten, "dass möglichst wenig Kontroverse daraus entsteht". "Wir haben jetzt eine Situation, bei der unsere Freunde in Österreich sich auch ja ein wenig beklagen über die Maut in Deutschland, die kommen soll", sagte Merkel und verwies darauf, dass Österreich schon sehr lange eine Maut habe.

Wirtschaftsministerium kontert Rechnungshof-Kritik an Energiewende

Das Bundeswirtschaftsministerium hat den Tadel des Bundesrechnungshofes an der angeblich zu teuren Energiewende als unberechtigt zurückgewiesen. "Die Kritik des Bundesrechnungshofs an der Umsetzung des Mehrgenerationenprojekts Energiewende ist nicht nachvollziehbar", erklärte das Haus von Minister Sigmar Gabriel (SPD) über einen Sprecher. Die FAZ hatte am Morgen aus einem Gutachten des Rechnungshofes zitiert. Darin kommen die Prüfer zu einem für das Ministerium vernichtenden Ergebnis: "Das BMWi hat keinen Überblick über die finanziellen Auswirkungen der Energiewende." Weiterhin wird bemängelt, dass die zentrale Frage nach den Kosten nicht beantwortet werde.

EU-Parlaments gibt grünes Licht für Oettingers Ressortwechsel

Das Europaparlament hat sein Einverständnis zur Übernahme des Haushalts- und Personalressorts durch den deutschen EU-Kommissar Günther Oettinger erklärt. Eine Mehrheit der Koordinatoren der betroffenen drei Parlamentsausschüsse sei "zufrieden" mit der Ernennung Oettingers auf den Posten, teilte das Parlament mit. Der Haushaltskontrollausschuss erklärte jedoch, ein Teil seiner Vertreter sei dagegen, den konservativen Politiker auch zu einem der Vizepräsidenten der Kommission zu machen.

US-Importpreise legen nur moderat zu

Die US-Importpreise sind im Dezember schwächer als erwartet gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent, nach einem Minus von 0,2 Prozent im November. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen waren im Konsens von einem Anstieg um 0,6 Prozent ausgegangen. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation. Den weiteren Angaben zufolge verringerten sich die Einfuhrpreise unter Herausrechnung von Öl um 0,2 Prozent.

US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen

In den USA sind in der Woche zum 7. Januar mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 10.000 auf 247.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 255.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert nach leicht oben revidiert, auf 237.000 von ursprünglich 235.000. Das ist immer noch der zweitniedrigste Wert seit 1973.

Bullard erwartet 2017 keine großen Effekte von Trump-Agenda

Der Präsident der Federal Reserve Bank von St. Louis, James Bullard, erwartet nicht, dass die US-Notenbank wegen des vom nächsten Präsidenten geplanten Konjunkturprogramms zu drastischen Aktionen gezwungen wird. In einem Interview mit CNBC sagte Bullard, seine kurzfristigen Erwartungen hätten sich nicht geändert. "Ja, es gab einen scharfen Aufschwung (der Märkte) nach den Wahlen", sagte Bullard. "Es gab das Gefühl, dass die Wachstumsaussichten sich verbessert haben und die Zinsen als Reaktion darauf in die Höhe gehen würden." Nun hätten sich die Dinge aber wieder beruhigt.

Harker sieht drei "moderate" Fed-Zinserhöhungen in diesem Jahr

Der Präsident der Philadelphia-Fed, Patrick Harker, rechnet in diesem Jahr mit drei "moderaten" Zinserhöhungen, angesichts einer robusten US-Wirtschaft und einer Inflation nahe dem Fed-Ziel von 2 Prozent. Der Arbeitsmarkt sei "mehr oder weniger" voll ausgelastet mit einer Arbeitslosenquote von 4,7 Prozent, doch die Politiker müssten mehr tun, um die sinkende Erwerbsbeteiligung umzukehren. Der Rückgang bei der Beschäftigungsquote - also der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter - müsse adressiert werden, sagte Harker.

Fed/Evans und Lockhart weiter für moderate Zinserhöhungen 2017

Gleich zwei altgediente Fed-Gouverneure haben der US-Wirtschaft gute Wachstumsaussichten attestiert und sich für eine moderate Straffung der Geldpolitik in diesem Jahr ausgesprochen. Die zyklische Erholung sei so gut wie abgeschlossen, sagte der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Dennis Lockhart, und langsame und kontinuierliche Zinserhöhungen in diesem Jahr damit wahrscheinlich. Der Präsident der US-Notenbankfiliale von Chicago, Charles Evans, geht zudem davon aus, dass sich die Inflation in den kommenden zwei bis drei Jahren dem Fed-Zielwert von 2 Prozent annähern wird.

US-Senat leitet ersten Schritt zur Abschaffung von "Obamacare" ein

Der von den Republikanern geführte US-Senat hat einen ersten Schritt zur Abschaffung der Gesundheitsreform des scheidenden Präsidenten Barack Obama vollzogen. Mit 51 zu 48 Stimmen billigte die Kongresskammer in der Nacht zum Donnerstag eine Entscheidung zum US-Haushalt, so dass der Weg zu einer möglichen Aufhebung des auch "Obamacare" genannten Gesetzes vorbereitet wird. Bei den Demokraten im Senat stieß die Initiative auf heftige Kritik.

Trump macht Unterstützer Giuliani zum Berater für Cyber-Sicherheit

Bei der Abwehr von Cyber-Kriminalität sucht der künftige US-Präsident Donald Trump den Rat von New Yorks Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani: Trump kündigte am Donnerstag an, dass Giuliani - einer seiner frühesten Unterstützer im Wahlkampf - die künftige Regierung im Bereich Internet-Sicherheit beraten werde. Offen blieb dabei zunächst, ob der 72-jährige Giuliani förmlich ein Amt übernimmt und wie genau sein Aufgabengebiet zugeschnitten sein wird. In der Erklärung machte Trump klar, dass er dem Thema hohe Bedeutung zumisst.

Trumps Kandidat für das Pentagon warnt vor Putin

Der designierte US-Verteidigungsminister James Mattis hat eine deutlich kritischere Haltung gegenüber Russland erkennen lassen als der künftige US-Präsident Donald Trump. "Der momentan wichtigste Punkt ist, dass wir erkennen müssen, mit wem wir es bei Herrn Putin in Wirklichkeit zu tun haben", sagte Mattis am Donnerstag bei seiner Nominierungsanhörung im US-Senat in Washington. Russlands Präsident Wladimir Putin verfolge das Ziel, "die nordatlantische Allianz aufzubrechen", warnte der frühere General.

