Die SPD will einen wehrhaften Staat - beim Kampf gegen den Terror aber den Rechtsstaat nicht aushöhlen. Für die Genossen ist es im Wahlkampf schwierig mit innerer Sicherheit zu punkten, liegt ihre Stärke doch im Sozialen

Die SPD will die neuen Anti-Terror-Gesetze im Bundestag rasch umsetzen - dringt zugleich aber auf mehr Prävention, um künftige Anschläge zu verhindern. "Ich rechne damit, dass wir Ende Januar schon die Gesetzentwürfe bekommen, die dazu notwendig sind", sagte der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Thomas Oppermann, zum Auftakt einer zweitägigen Klausur am Donnerstag in Berlin. Wichtige Sicherheitslücken würden dadurch geschlossen.

Oppermann bezog sich auf ein Paket von Justizminister Heiko Maas (SPD) und Innenminister Thomas de Maizière (CDU), das unter anderem eine erleichterte Abschiebehaft und eine elektronische Fußfessel für islamistische Gefährder vorsieht. Die Maßnahmen sind eine Konsequenz aus dem Lastwagen-Anschlag des Attentäters Anis Amri auf einen Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten.

Der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, nahm als Gast an der Fraktionsklausur teil. Er berichtete ...

