Lionbridge Technologies, Inc. kündigte heute an, dass Country Manager (Belgien) Rudy Tirry erneut zum Präsidenten der European Union of Associations of Translation Companies (EUATC (http://www.euatc.org/)) gewählt wurde. Mit der zweijährigen Amtsdauer, die am 1. Januar 2017 begonnen hat, stellt Rudys neuer Auftrag eine Verlängerung seiner ersten Ernennung zum Präsidenten im Jahr 2015 dar. Die Wiederwahl zeigt Rudys kontinuierliche Beitragsleistung zur Sprachindustrie durch eine bedeutende Einrichtung innerhalb dieses Sektors.



Rudy Tirry kommentierte die Wiederernennung folgendermaßen: "Ich freue mich darauf, meine Rolle in der EUATC weiterhin verfolgen zu können. Es ist eine Ehre, zum zweiten Mal zum Präsidenten gewählt worden zu sein und die Möglichkeit zu erhalten, den Verband in seinem Bemühen zu unterstützen, nationale Initiativen zur Professionalisierung in der Sprachindustrie zu fördern."



Die EUATC ist ein Dachverband für nationale Vereinigungen von Übersetzungsunternehmen in ganz Europa. Die EUATC verleiht Sprachdienstleistern eine gemeinsame Stimme und fördert die höchsten Qualitätsstandards sowie strengsten Geschäftspraktiken. Sie trägt auch zur Verbesserung der Ausbildung von Linguisten in ganz Europa bei. Die Mitglieder setzen sich nicht nur aus EU-Mitgliedsstaaten zusammen, sondern schließen auch die Schweiz und die Türkei ein.



Informationen zu Lionbridge



Lionbridge ermöglicht über 800 weltweit führenden Marken, ihren internationalen Marktanteil zu erhöhen, die Übernahme von Produkten zu beschleunigen und effektiv ihre Kunden in lokalen Märkten auf der ganzen Welt zu binden. Mithilfe unserer innovativen Cloud-Technologieplattform und unserer globalen Gemeinschaft von über 100.000 professionellen Cloud-Arbeitern bieten wir Lösungen für Übersetzung, Online-Marketing, globales Content Management und Applikationsprüfung an, die eine internationale Markenkonsistenz, lokale Relevanz und technische Einsetzbarkeit über alle Berührungspunkte des Kundenlebenszyklus hinweg sicherstellen. Lionbridge hat seinen Hauptsitz in Waltham, Massachusetts, und betreibt Kompetenzzentren in 27 Ländern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte http://www.lionbridge.com.



