The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.01.2017



ISIN Name



AU000000MCS6 MCALEESE LTD.

KYG294381010 EFUTURE HLDG INC.DL-,0756

US29276KAP66

US29276KAQ40

US4222451001 HEALTHWAYS INC. DL-,001

US5606904069 MAJESCO ENTMT DL-,001