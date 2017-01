Merrill senkt Deutsche Telekom auf 'Neutral' - Ziel 18,50 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Aktien der Deutschen Telekom von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 20,00 auf 18,50 Euro gesenkt. Nach zwei starken Jahren sei es bei den Papieren des Telekom-Konzerns an der Zeit, Luft zu holen, schrieb Analyst Frederic Boulan in einer Studie vom Donnerstag. Unter anderem wegen des deutschen Mobilfunkmarktes blicke er aber weiterhin positiv auf das Unternehmen.

Exane BNP hebt Evonik auf 'Neutral' - Ziel bleibt 27 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Evonik von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber auf 27 Euro belassen. Nach einer zuletzt vergleichsweise schwachen Kursentwicklung sei das Chance-Risiko-Profil bei dem Spezialchemiekonzern vorteilhafter geworden, schrieb Analyst James Knight in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Bei Evonik sei das Kernprodukt Methionin dem Tiefpunkt nahe und es könne sich eine neue Konzernstrategie entfalten. Im Zusammenhang mit Zukäufen sehe er nur begrenzte Risiken.

Exane BNP senkt Covestro auf 'Underperform' - Ziel 55 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Covestro von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 48 auf 55 Euro angehoben. Er sehe die derzeitigen Margen des Spezialchemiekonzerns bei den Polyurethan-Rohstoffen TDI und MDI als nicht nachhaltig an, schrieb Analyst James Knight in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Gegenwind erwarte er hier von Seiten der Branchenkapazitäten. Ein von ihm erwartetes starkes Auftaktquartal 2017 sei im Kurs der anspruchsvoll bewerteten Aktie schon weitgehend eingepreist.

Kepler Cheuvreux senkt Takkt auf 'Hold' - Ziel bleibt 23,50 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Takkt von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber auf 23,50 Euro belassen. Nach einer starken Kursentwicklung in den vergangenen zwölf Monaten sei das Kursziel mittlerweile fast erreicht, begründe Analyst Craig Abbott die Abstufung der Papiere des Versandhändlers und Büroausstatters. Die Kurstreiber seien ausreichend eingearbeitet und es gebe keine Rechtfertigung für weiter steigende Schätzungen, schrieb er in einer Studie vom Donnerstag.

Goldman startet Uniper mit 'Buy' - Ziel 16,60 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Uniper mit "Buy" und einem Kursziel von 16,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Er rechne damit, dass sich der Cashflow des Energiekonzerns bis 2020 verdoppelt haben werde und entsprechend auch die Dividende, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Donnerstag. Sehr positiv beurteilt er auch die langfristigen Aussichten für den von Eon abgespaltenen Kraftwerksbetreiber. Darüber hinaus sieht er Uniper als einen möglichen Übernahmekandidaten.

DZ Bank senkt fairen Wert für Lufthansa auf 10 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa von 11 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Treibstoffkostenprognose der Fluggesellschaft für 2017 habe negativ überrascht, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Donnerstag. Das durch einen harten Wettbewerb und steigende Kerosinpreise gekennzeichnete Marktumfeld bleibe schwierig.

Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Südzucker auf 18 Euro - 'Sell'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Südzucker nach Zahlen von 16 auf 18 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Zuckerkonzerns sei stark gewesen, schrieb Analyst Nils-Peter Gehrmann in einer Studie vom Donnerstag. Die Bewertung der Papiere sei aber bereits ambitioniert.

NordLB hebt Ziel für Continental auf 190 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Continental nach Eckdaten für das Geschäftsjahr 2016 von 170 auf 190 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Autozulieferer habe die im Oktober korrigierten Jahresziele erreicht, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Donnerstag. Der Margenausblick für 2017 lasse wohl noch Luft nach oben.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Allianz auf 185 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für die Allianz von 175 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zugleich nahm Analyst Peter Eliot die Aktie in seine "Sector Most Preferred Stocks"-Liste auf. Der Versicherungskonzern sei gut positioniert, um vom positiven Branchentrend zu profitieren. Er geht von steigenden Konsensschätzungen aus und glaubt, dass die bereits erzielten Fortschritte vom Finanzmarkt noch nicht ausreichend berücksichtigt wurden.

JPMorgan hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 24,60 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 24,40 auf 24,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In der europäischen Stahlindustrie überwögen kurzfristig positive Einflussfaktoren, schrieb Analyst Roger Bell in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Für das Baustahl-Segment, in dem Thyssenkrupp aktiv sei, seien die längerfristigen Aussichten aber trüber als für den Edelstahlbereich.

