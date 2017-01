Potsdam (ots) - Billig-Fluglinien sind auf dem Vormarsch.

Passagiere profitieren von einer größeren Auswahl und günstigen

Preisen. Gleichzeitig erwarten Kunden jedoch auch erhebliche Probleme

und Nachteile. Der Fall Moritz Leuenberger ist nur die Spitze des

Eisbergs. Vor allem Billigfluglinien versuchen, berechtigte

Entschädigungsansprüche zu vermeiden und zu verzögern.



Passagierrechte dürfen nicht missachtet werden



"Billigairlines wie Ryanair und Easyjet führen unsere Statistik

deshalb an, weil sie im ersten Schritt versuchen, Passagiere nicht

fair und den Rechtsvorschriften entsprechend zu entschädigen",

erklärt Eve Büchner, die Gründerin von refund.me.



Dabei sind die Rechte durch EU-Gesetzgebung eindeutig geregelt.

Bei Verspätungen von mehr als drei Stunden stehen Passagieren

Entschädigungen von bis zu 600 Euro zu.



Auch bei der Annullierung von Flügen müssen Passagiere entschädigt

werden.



Gerade in der Schweiz werden diese Regelungen bisher aber nur

teilweise anerkannt und durchgesetzt.



Fall Leuenberger - Chance auf Verbesserungen



"Der Fall von Moritz Leuenberger bietet jetzt die Chance, dass

berechtigte Ansprüche auch in der Schweiz bekannter werden und

betroffene Flugpassagiere ihr Recht und damit ihr Geld bekommen "

sagt Eve Büchner.



Billigflieger sind Verspätungsflieger



Auf Basis aller bei refund.me eingegangenen Ansprüche gegen

Fluglinien ergibt sich folgendes Bild. Die Fluglinien gegen die die

meisten Ausgleichsansprüche wegen Verspätung eingehen sind:



1. Ryanair

2. Vueling

3. Air Berlin

4. EasyJet

5. Lufthansa / Lufthansa Cityline

6. Condor

7. Air France

8. British Airways

9. TAP

10. Iberia / Iberia Express



Über refund.me



Als globaler Dienstleister unterstützt das 2012 von der

Unternehmerin Eve Büchner gegründete Start-up refund.me

(https://refund.me/) Flugpassagiere und Geschäftsreisende bei der

Durchsetzung ihrer Entschädigungsansprüche für Verspätungen,

Flugausfälle, verpasste Anschlussflüge und Umbuchungen entsprechend

der EU Verordnung (EG) 261/2004.





