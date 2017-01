Fiat droht in dieselbe Lage wie Volkswagen zu geraten: Die US-Behörden vermuten Manipulationen bei den Abgaswerten.

Nach Volkswagen bekommt nun auch Fiat Chrysler mächtig Ärger mit den US-Umweltbehörden. Diese werfen dem italienisch-amerikanischen Autobauer ebenfalls bei Dieselfahrzeugen einen massiven Verstoß gegen das Luftreinhaltegesetz vor. Nach Darstellung der Bundesbehörde EPA hat der Konzern illegal eine Software zur Manipulation von Schadstoffemissionen eingesetzt. Das Management wehrt sich vehement gegen diesen Vorwurf und setzt seine Hoffnungen auf die künftige Regierung unter Präsident Donald Trump. Dem Konzern droht eine Strafe von maximal 4,6 Milliarden Dollar. An der Börse gerieten die Aktionäre am Donnerstag in Panik. Der Kurs des Unternehmens stürzte in Mailand um 16 Prozent ab. Die Anschuldigungen gegen Fiat Chrysler kommen nur einen Tag, nachdem sich VW mit den amerikanischen Behörden im Dieselskandal auf einen milliardenschweren Vergleich geeinigt hatte. Der Fall Volkswagen hatte die EPA 2015 zu einer großangelegten Untersuchung von Diesel-Fahrzeugen in den USA ...

