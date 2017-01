Angela Merkel hat sich ungewöhnlich pessimistisch über die bisher so hoch gehaltene transatlantische Partnerschaft geäußert. Auch für die EU befürchtet Merkel erhebliche zentrifugale Tendenzen.

Vor dem Hintergrund des Regierungswechsels in den USA hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die EU-Partner aufgefordert, Europas Handlungsfähigkeit zu stärken. Auch in den transatlantischen Beziehungen gebe es "keine Ewigkeitsgarantie für die enge Zusammenarbeit mit uns Europäern", sagte Merkel am Donnerstag in Brüssel. "Deshalb bin ich überzeugt, dass Europa und Europäische Union lernen werden müssen, in Zukunft mehr Verantwortung in der Welt zu übernehmen." Der künftige US-Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf von den europäischen Alliierten in der Nato ein stärkeres finanzielles Engagement gefordert. Weite Teile seiner künftigen Außenpolitik sind bisher aber unklar. Dazu gehört auch die Frage, inwieweit Washington künftig bereit sein wird, sich politisch und militärisch bei der Lösung von Konflikten weltweit zu engagieren. Doch Merkel sieht offenbar noch ein tieferes Problem: Es ist unklar, ob der EU-Austritt von Großbritannien nicht dazu führen ...

