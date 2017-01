Der Mango Peeler & De-Cheeker ist eine Maschine, die in einem Zug große Volumina an Mangos von ihrer Schale befreit, den Kern greift und freilegt. Dynamische Einsatzklemmen passen sich der jeweiligen Mango-Größe automatisch an und halten die Frucht fest. "Mango Peeler & De-Cheeker". Foto ZTI Smart Machines Speziell entwickelte Spikes dienen als Träger....

