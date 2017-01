Westinghouse Electric Company gab heute den Abschluss eines wichtigen Auslieferungsmeilensteins mit dem Einbau des ersten Dampfgenerators für die Einheit 2 am Werksstandort V.C. Summer AP1000 bekannt. Der Dampfgenerator wiegt einschließlich der integrierten Reaktorkühlmittelpumpengehäuse mehr als 600 metrische Tonnen und ist etwa 24 Meter lang und sechs Meter im Durchmesser. Er wurde am 10. Januar in den nuklearen Teil von Einheit 2 eingebaut.

"Der Dampfgenerator ist die zweite Komponente des nuklearen Dampferzeugungssystems (Nuclear Steam Supply System, NSSS), die nach dem Einbau des Reaktorbehälters Ende August in die Einheit 2 des Kraftwerks V.C. Summer installiert wurde", sagte Jeff Benjamin, Senior Vice President, New Plants and Major Projects von Westinghouse. "Diese Leistung eröffnet die Reaktorkühlschleifen-Rohrleitungsarbeiten und markiert einen bedeutenden Meilenstein im Rahmen der Gesamtlieferung der Anlage."

Die AP1000-Anlagen-Dampfgeneratoren, die Wärme aus dem Reaktorbehälter übertragen, um den Dampf zum Antrieb des Turbinengenerators der Anlage zu erzeugen, basieren auf einem bewährten Design mit mehreren Erweiterungen. Die Verbesserungen beinhalten Material- und Konstruktionsmerkmale, wie verbesserte Anti-Vibrations-Stäbe und eine primärseitige Vorkammer, die Roboterwerkzeugen einfachen Zugang ermöglicht, um die Anlagenleistung und Wartung zu verbessern.

Westinghouse baut derzeit zwei AP1000-Einheiten am Standort V.C. Summer für die South Carolina Electric Gas Company. Weitere zwei Einheiten für die Georgia Power Company befinden sich im Bau am Standort Vogtle 3&4 in Waynesboro, Georgia. Unterdessen sind die ersten vier AP1000-Einheiten der Welt an den Standorten Sanmen und Haiyang in China kurz vor der Fertigstellung, wobei momentan die Inbetriebnahme-Tests für die Lead-Einheiten an jedem Standort durchgeführt werden.

Um mehr über Westinghouse Electric Company, ein Unternehmen von Toshiba Energy Systems and Solutions, und unsere Philosophie zu erfahren, stets der Erste zu sein bei der Einführung der jeweils nächsten Technologie, Praxis oder Lösung, die unseren Kunden hilft, sicher, sauberer und zuverlässiger Energie zu erzeugen, besuchen Sie www.westinghousenuclear.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170112006148/de/

Contacts:

Westinghouse Electric Company

Sarah Cassella

412-374-4744

Manager, External Communications

cassels@westinghouse.com