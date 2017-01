Matrix Industries stellte die Matrix PowerWatch, eine thermoelektrisch angetriebene Smartwatch, die niemals aufgeladen werden muss, erstmals im November 2016 auf der Indiegogo vor. Nach einer überwältigenden Reaktion seitend der Kunden, dank derer Matrix sein Ziel um das Zehnfache übertraf, kündigte Matrix sein neues PowerWatch X-Modell an und ging als Sieger aus dem prestigeträchtigem "Last Gadget Standing"-Wettbewerb auf der Consumer Electronics Show (CES) hervor.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170112006158/de/

Power Watch X (Photo: Business Wire)

Mit einem größeren, noch ambitioniertem Design verfügt das neue X-Modell über ein größeres thermoelektrisches Leistungsvermögen und kann so zusätzliche Funktionen, wie beispielsweise den weithin gewünschten Vibrationsmotor für Alarme und Benachrichtigungen, unterstützen. Zudem ist die PowerWatch X dank ihres wesentlich größeren Körpers viermal widerstandsfähiger und mit einer Tauchfähigkeit von bis zu 200 Metern Tiefe die robusteste Smartwatch weltweit.

PowerWatch und PowerWatch X setzen thermische Technologie und hochmoderne Low-Power-Elektronik ein, so dass ein Betrieb ausschließlich auf der Grundlage der erzeugten Körperwärme möglich ist. Diese Technologien sorgen für eine präzise Messung der verbrannten Kalorien und bieten fortgeschrittene Aktivitäts-, Schlaf- und als einzigartige Funktion Leistungsmesser. Letzterer zeigt an, wie viel Energie der Nutzer produziert. Dank all dieser Funktionen konnte Matrix den CES-Wettbewerb mit dem Titel "Last Gadget Standing" (in etwa: "Das letzte überlebende Gadget") gewinnen, der durch das Magazin "Living in Digital Times" mit mehr als 1100 teilnehmenden Unternehmen in seiner diesjährigen Ausgabe veranstaltet wurde.

Die Matrix PowerWatch X kann für einen begrenzten Zeitraum auf Indiegogo vorbestellt und wird im Oktober 2017 zum Verkaufspreis von 249,99 US-Dollar ausgeliefert. Für die letzten drei Tage der Aktion bietet Matrix das Gerät für den zeitlich begrenzten Preis von 159 US-Dollar an, bis die Aktion übermorgen endet in zwei Tage. Weitere Informationen finden Sie: Matrixindustries.com

Über die PowerWatch:

Die widerstandsfähige, aus für Flugzeugbau geeignetem Aluminium gefertigte Smartwatch synchronisiert sich drahtlos mit Ihrem Smartphone, stellt sich automatisch auf die jeweilige Zeitzone eine und zeichnet Aktivitäten, Schlaf, Kalorien und Energie mit großer Genauigkeit auf. Die Matrix PowerWatch hat ein Display mit hohem Kontrast, ist mit einem Armband aus Nylon mit Militärqualität ausgestattet und bis zu einer Tiefe von 50 Metern wasserdicht. Sie ist die einzige Smartwatch der Welt mit einem Stromzähler, der die erzeugte Energie anzeigt.

Über Matrix Industries:

Matrix ist einer der Pioniere bei der Technologie zur Gewinnung thermoelektrischer Energie für Verbraucher- und Industrieanwendungen. Die patentierte Plattform des Unternehmens für die Energiegewinnung umfasst bahnbrechende Nanomaterialien und Wärmetechnologie und macht es möglich, dass Produkte ohne auswechselbare Batterien und externe Stromquellen funktionieren. Umgekehrt ermöglicht die Plattform auch sehr effiziente Kühlanwendungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170112006158/de/

Contacts:

Kontakt mit der

Pressestelle

von Matrix Industries: Mara Castro, 305-374-4404, Durchwahl 165

Maracastro@maxborgesagency.com