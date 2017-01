FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 13. Januar:

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:00 USA: Fed-Chefin Yellen Webcast Town Hall Meeting 07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 12/16 08:00 D: Großhandelspreise 12/16 08:00 D: Insolvenzen 10/16 08:00 D: Absatz von Tabakwaren, Jahr 2016 09:00 E: Verbraucherpreise 12/16 12:45 USA: Bank of America Q4-Zahlen 12:45 USA: JPMorgan Chase Q4-Zahlen 14:00 USA: Wells Fargo Q4-Zahlen 14:30 USA: Einzelhandelspreise 12/16 14:30 USA: Erzeugerpreise 12/16 16:00 USA: Lagerbestände 11/16 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/17 (vorläufig) TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CHN: Handelsbilanz 12/16 EU: S&P Ratingergebnis Belgien EU: Moody's Ratingergebnis Litauen, Polen, Portugal EU: Fitch Ratingergebnis Irland, Polen EU: DBRS Ratingergebnis Italien, Dänemark SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Pk Flughafen Berlin Brandenburg GmbH mit Vorstellung von neuen Schalldämmlüftern für Anwohner des BER Berlin-Brandenburg. D: Auftakt Klausurtagung CDU-Bundesvorstand (bis 14.01.2017) 15:30 USA: Rede Fed-Präsident von Philadelphia Harker on Economic Mobility in Philadelphia

