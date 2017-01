Moneycab.com: Herr Locher, 2016 hat LeShop.ch das vierte Jahr in Folge zugelegt. Das Wachstum betrug 3,5% auf einen Rekordumsatz von 182,1 Mio Franken. Ist das Glas in Anbetracht des Rekordwerts halbvoll, oder angesichts des rückläufigen Umsatzwachstums (2015: 6,6% / H1 2016: 4,6%) halbleer?

Dominique Locher: Umsatzwachstum ist wichtig - aber immer nur ein Teil der Erfolgsgeschichte. Noch mehr interessiert uns aber eine nachhaltige und ganzheitliche Entwicklung der Resultate - und nicht eine einseitige Wachstums-Bolzerei. Richtig ist: Angesichts des riesigen Potenzials des Online-Lebensmittelhandels ist weder halbleer noch halbvoll treffend. Eher sehen wir für die kommenden Jahre noch viele offene Chancen.

Dem stolzen Wachstum der letzten Jahre zum Trotz: Die Möglichkeit, Lebensmittel online zu bestellen, kennen fast alle, genutzt hat es bisher aber nur etwas mehr als die Hälfte. Worin sehen Sie die Zurückhaltung begründet?

Das Online-Geschäft mit Lebensmitteln sehen wir als Königsdisziplin im Online-Detailhandel. Der Einkauf von Frischprodukten ist emotional, sinnlich, wenig standardisiert - verglichen mit einem Buch oder einem Elektrogerät - und dadurch eine Vertrauenssache. Der Kunde möchte die Produkte wie im Laden gewohnt anfassen, riechen, fühlen - online ist dies noch schwierig. Das bedeutet, dass sich der Markt nicht ganz so rasant entwickeln kann wie in anderen Warengruppen. Aber von einer Zurückhaltung kann man - gerade bei den jüngeren Familien - natürlich nicht reden. Andere Märkte zeigen uns bereits vor, in welche Richtung es gehen kann. Während wir in der Schweiz bei ca. 1.7% Online-Anteil des gesamten Lebensmittelmarktes sind, bewegen sich UK bei 6% und Frankreich bei knapp 5%. In Süd-Korea ist man bereits bei über 13%. Es gibt kein Grund, wieso der Anteil in der online-affinen Schweiz nicht auch über fünf Prozent steigen kann.

Sie haben im Herbst einen komplett neu entwickelten Webshop lanciert. Was zeichnet diesen aus?

Tatsächlich haben wir den ganzen Shop von hinten bis vorne - also von Backend bis Frontend - völlig neu aufgesetzt. Dabei stand für uns die Kombination von Effizienz mit Anreiz und Inspiration im Zentrum. Das heisst: Der Online-Kunde will mit Tempo bestellen aber auf einer angenehmen, freundlichen Oberfläche. Speziell zu erwähnen ist die kundenzentrierte Ansprache im E-Mag: Hier holen sich die Konsumenten themenspezifische Informationen und Spezialangebote. Passerellen, bzw. Übergänge verbinden beiden Welten, jene der Inspiration des E-Mag's, und jene der Einkaufswelt.

Wie waren die Reaktionen?

Die Website hat kurz vor Weihnachten 2016 in einer absoluten Rekordwoche den Kundenansturm souverän ...

