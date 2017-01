Unternehmensbashing per Twitter, Wirtschaftspolitik nach Bauchgefühl: Der angehende US-Präsident Donald Trump verunsichert deutsche Unternehmen zutiefst. Sie fürchten um ihr Geschäft in den USA und setzen alles daran, den Neuen im Weißen Haus nicht zu verärgern.

Wenn Anna-Maria Schneider mal wieder nicht glauben kann, dass ein Präsident Trump Realität wird, dann tritt sie hinaus auf den Balkon der neuen Hauptstadtrepräsentanz von Volkswagen in den USA, 601 Pennsylvania Avenue, eine der ersten Adressen Washingtons. Blickt Schneider dann nach rechts, schaut sie direkt hinüber zum neuen Trump-Hotel im alten Postgebäude, gleich dahinter liegt das Weiße Haus. Links glitzert in der Januarsonne der Capitol Hill, Schneiders Arbeitsplatz. In einer Woche, am 20. Januar, wird auf der Prachtavenue direkt unter ihr die Inaugurationparade vorbeiziehen. Amerika - jedenfalls ein Teil davon - feiert dann seinen neuen Präsidenten, die Demokratie, natürlich sich selbst. Schneider wird wohl nicht feiern; für sie und VW bedeutet Trump vor allem: Arbeit. Viel Arbeit.

Schneider ist Cheflobbyistin der Volkswagen Group in Nordamerika. 56 Jahre alt, zweifache Mutter, eine Vorortbewohnerin im rosa Kostüm, die blonden Haare aufgefönt, das Gesicht durchzogen von Lachfalten. Weiße Mittelklasse, America at its best. Seit mehr als 30 Jahren ist Schneider im Autogeschäft. Begonnen hat sie ihre Karriere bei Hyundai, dann Mitsubishi und Toyota, nun also seit acht Jahren VW. Sie hat Präsidenten kommen und gehen sehen, hat mit Beamten und Abgeordneten getrunken und gegessen, über die Bedeutung von Handelsabkommen gesprochen und zuletzt versucht, den Dieselskandal einigermaßen in den Griff zu bekommen. Immer, sagt Schneider, habe sie vor dem Amtsantritt einer neuen Administration in etwa gewusst, worauf sie sich einzustellen habe. Diesmal aber sind ihre Vokabeln: Ungewissheit, Sorge, auch Angst.

Ungewissheit wegen einer US-Regierung, die sich bedeckt hält über ihre genauen wirtschaftspolitischen Vorhaben. Sorge wegen Abgeordneten und radikalen Hardlinern im neuen Kabinett, die weder mit ihr noch mit sonst wem aus der Industrie sprechen wollen. Angst vor allem aber vor der brutalen Durchschlagskraft von 140 Twitter-Zeichen, mit denen der President-elect in diesen Tagen Weltkonzerne wie Ford, Boeing oder den Klimaanlagenbauer Carrier attackiert. Tweets, mit denen er Aktienkurse und Währungen bewegt, obwohl er noch nicht mal vereidigt ist.

Der Machtwechsel im Weißen Haus verunsichert die Wirtschaft zutiefst. Sie fürchtet eine Administration, die Ernst macht mit "America first" und die Freihandelsabkommen Nafta und TPP abschafft oder schwächt. Einen Präsidenten, der hohe Importzölle erhebt und Unternehmen bestraft, die Produktion ins Ausland verlagert haben, so wie Trump es jüngst Ford androhte. Der per "name and shame" die Kurse von Boeing und Lockheed Martin drückt, weil ihm die neue Air Force One und ein Jagdflugzeug zu teuer sind.

Für die deutsche Wirtschaft steht in den USA viel auf dem Spiel. Mit 173 Milliarden Euro Volumen in 2015 sind die USA ihr wichtigster Handelspartner. Und nur wenige Manager sind so optimistisch wie Tom Blades, Vorstandschef des Baukonzerns Bilfinger, der sagt: "Für Bilfinger ist Nordamerika ein Markt, in dem wir perspektivisch gesehen profitabel wachsen wollen, unabhängig von Wahlergebnissen." Kein Wunder angesichts des billionenschweren Infrastrukturplans von Trump. Doch mit dieser Ansicht steht er ziemlich alleine da: In einer Umfrage der Deutsch-Amerikanischen Handelskammern gaben 28 Prozent von 1900 Befragten deutscher Konzerne in den USA an, dass sich der Chefwechsel im Weißen Haus negativ auf ihr Geschäft durchschlage. "Es gibt derzeit zu viele offene Fragen", interpretiert der Vorsitzende der Handelskammer in New York, Caroll Neubauer, das Ergebnis. "Nichts ist schlimmer als Unberechenbarkeit", sagt ein hoher Daimler-Manager. "Und Trump ist der Inbegriff der Unberechenbarkeit." Aus deutschen Regierungskreisen heißt es, die Sorge der Unternehmen sei berechtigt, Trumps Lager halte sich bewusst bedeckt. Vonseiten abgebrühter US-Lobbyisten kommen Sätze wie dieser: "Wir reden mit seinen Leuten. Oft sogar. Aber auch die wissen nicht viel."

Wegducken, lobbyieren und die Eitelkeit des Präsidenten befriedigen

Und so ist in diesen Tagen vor der Amtseinführung Einmaliges zu besichtigen. Aus hart kämpfenden Wettbewerbern werden Verbündete im Kampf um Zugang zum Capitol Hill. Nicht nur die Lobbyisten der Autokonzerne - von BMW und Daimler über GM und Toyota bis VW - tun sich zusammen. Auch andere Industriezweige, wie etwa Pharmakonzerne, vereinigen ihre Ressourcen, um auf den neuen Präsidenten einzuwirken. Und erste Konzerne, wie Ford oder Toyota, versuchen, sich bereits mit Milliardeninvestitionsversprechen Trumps Gunst zu erkaufen. Die Devise: wegducken, lobbyieren und die Eitelkeit des Präsidenten befriedigen. Für viele Manager geht es jetzt darum, die nötige Flexibilität zu zeigen, mit der Trump-Administration und damit mit Amerika im Geschäft zu bleiben.

Rat- und hilflos

Auch Camille Johnston muss eine neue Strategie suchen. Bislang begegnete sie Washingtons Mächtigen immer aus der Nähe. Seit 2010 steht sie in Diensten von Siemens in Washington, davor war sie Sprecherin von First Lady Michelle Obama. Johnston ist bestens in die obersten Regierungskreise vernetzt. Jetzt aber weiß sie nicht, wohin die Reise unter Trump gehen wird. "Wir warten ab", teilt sie lapidar per E-Mail mit. Siemens feierte es damals als Coup, als deutscher Konzern die Demokratin für sich gewonnen zu haben. Sie verschaffte dem Unternehmen beste Kontakte ins Weiße Haus. Präsident Obama tauchte bei öffentlichen Veranstaltungen in Siemens-Fabriken in den USA auf. Er lobte die Firma im Jahr 2012 sogar bei seiner wichtigsten jährlichen Rede an die Nation als vorbildlichen Konzern. Mehr für das positive Image von Siemens in Amerika kann sich Chef Joe Kaeser wohl nicht erträumen. Vielen Amerikanern ist gar nicht klar, dass Siemens eine deutsche Firma ist - vielleicht weiß es nicht einmal der neue Präsident. Mit dem Chefwechsel im Weißen Haus sind Johnstons gute Kontakte ins Zentrum der neuen Mächtigen nun arg gekappt, berichtet ein Insider. Die Deutschen müssen sich im Politikbetrieb neu aufstellen.

So wie Siemens haben sich viele Unternehmen in den vergangenen acht Jahren ganz auf Barack Obama eingelassen. Nun muss die Kehrtwende gelingen. In der deutschen Autoindustrie soll es in den vergangenen Wochen zu regelrechten Krisensitzungen der Politikberater und Lobbyisten gekommen sein, berichten Beteiligte. "Wir dürfen jetzt nicht den Anschein erwecken, dass wir uns für einen Krieg gegen Trump wappnen", sagt ein Manager eines Dax-Konzerns. Trump öffentlich zu widersprechen oder ihn gar zu kritisieren sei das Dümmste, was man jetzt machen könne, heißt es bei einem anderen deutschen Industriekonzern. Als Vorbild gelten Ford oder Toyota, die sich durch entsprechende Investitionszusagen in den USA erst einmal selbst aus Trumps Fokus nahmen.

Bedrohliche Attacken auf den Freihandel

Vor allem die Zukunft des europäisch-amerikanischen Freihandelsabkommens TTIP treibt den deutschen Konzernchefs die Sorgenfalten auf die Stirn. "In der gegenwärtigen Form ist es sehr schwierig", sagt Oliver Bäte, Vorstandschef der Allianz in München, mit Blick auf das Abkommen. Er setzt auf Trumps Besessenheit, unbedingt Erfolg haben zu wollen. "Und weil er relativ opportunistisch ist, könnte ich mir vorstellen, dass die Republikaner diese Energie positiv umsetzen können."

Allzu viel Realitätsnähe haben solche Hoffnungen freilich bisher nicht. Nach seiner Wahl attackierte Trump zunächst die heimischen Autohersteller GM und Ford, weil sie in Mexiko und nicht in den USA neue Fabriken bauen. Ebenfalls ins Visier geriet Toyota: "Toyota hat angekündigt, eine neue Fabrik in Baja, Mexiko, zu bauen. Das geht gar nicht! Baut ein Werk in den USA oder bezahlt Zölle!", twitterte Trump. Der japanische Autohersteller versprach darauf, in den nächsten fünf Jahren rund neun Milliarden Euro in den USA zu investieren. Im vorauseilenden Gehorsam kündigte auch Fiat Chrysler an, eine Milliarde Dollar in US-Fabriken zu investieren und 2000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...