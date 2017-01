=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember, Frankfurt 08:00 DE/Großhandelspreise Dezember 09:00 DE/SPD-Bundestagsfraktion, Klausurtagung (seit 12.1.), Abschluss-PK von Vorsitzendem Oppermann (13:30), Berlin *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Dezember HVPI PROGNOSE: +1,4% gg Vj vorläufig: +1,4% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q, Charlotte *** 14:00 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q, New York *** 14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q, San Francisco *** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 15:30 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2017 stimmberechtigt im FOMC), Philadelphia *** 16:00 US/Lagerbestände November PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Januar (1. Umfrage) PROGNOSE: 98,6 zuvor: 98,2 20:00 DE/CDU-Bundesvorstand, Klausurtagung (bis 14.1.), Eröffnungsrede von Bundeskanzlerin Merkel (19:50), Perl-Nenning/Mosel - EU/Ratingüberprüfung für Island (Fitch), Irland (Fitch), Polen (Fitch), Belgien (S&P), Island (S&P), Litauen (Moody's), Polen (Moody's), Portugal (Moody's), Italien (DBRS) ===

