Bielefeld (ots) - Bielefeld. Der CDU-Spitzenkandidat für die NRW-Landtagswahl im Mai, Armin Laschet, hält sich alle Koalitionsoptionen offen, sowohl eine große Koalition mit der SPD als auch Kombinationen mit der FDP und den Grünen. In einem Gespräch mit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Freitagsausgabe) betonte Laschet, dass alle demokratischen Parteien miteinander koalieren können müssten. Lediglich eine Zusammenarbeit mit der AfD oder den Linken schloss er aus. Er hoffe auf eine faire und sachliche Auseinandersetzung mit den bisherigen Regierungsparteien SPD und Grünen. Dagegen rechnet er auf Seiten der AfD mit einem agressiven Wahlkampf, der keine Regeln einhalten werde. "Dagegen müssen sich die demokratischen Parteien alle zusammen abgrenzen", sagte Laschet.



