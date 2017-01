Die amerikanische Home Federal Bancorp Inc. of Louisiana (ISIN: US43708L1089, NASDAQ: HFBL) zahlt ihren Aktionären eine Dividende von 9 US-Cents aus. Die Auszahlung erfolgt am 6. Februar 2017 (Record date: 23. Januar 2017). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,36 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...