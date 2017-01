Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BUNDESBANK - Während für den deutschen Sparer mit Ausbruch der Finanzkrise eine lange Leidenszeit der Niedrigstzinsen begann, profitiert der hiesige Fiskus in gewaltigem Ausmaß: Seit 2008 hat der Staat 240 Milliarden Euro weniger für Zinsen zahlen müssen als vor der Finanzkrise. Dies zeigen Berechnungen der Deutschen Bundesbank. (Handelsblatt S. 10/Welt S. 1)

DIW - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, wertet die jüngsten Aussagen des künftigen US-Präsidenten Donald Trumps als Signal für die deutsche Wirtschaft, über alternative Investitionsstandorte nachzudenken. "Donald Trump fehlt offensichtlich ein wirtschaftspolitischer Plan, ansonsten hätte er die Eckpunkte wohl bereits bekanntgegeben", sagte Fratzscher. "Wir müssen uns in Deutschland von der Hoffnung verabschieden, die USA könnten ein Anker der Stabilität und eine Wachstumslokomotive in den kommenden Jahren sein." Als Konsequenz empfiehlt er der Wirtschaft, eine Abkehr von den USA in Betracht zu ziehen. Man "wird sich umorientieren und wieder mehr auf Europa konzentrieren müssen." (Handelsblatt S. 12)

INSOLVENZORDNUNG -- Die CDU tritt für eine geordnete Insolvenz von Euro-Staaten ein. In einer Erklärung für die Klausur des CDU-Vorstands im Saarland heißt es, "den Europäischen Stabilitätsmechanismus wollen wir mit einer Insolvenzordnung für Euro-Staaten ergänzen." Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wird in seinem Kurs bestätigt. Im Falle eines Sieges bei der Bundestagswahl will die Partei an Schäubles Politik der "schwarzen Null" festhalten. "Auch künftig wollen wir ohne neue Schulden auskommen", heißt es in der so genannten Saarländischen Erklärung. Spielräume will die CDU unter anderem dazu nutzen, um die kalte Progression im Steuersystem auszugleichen. (Funke Mediengruppe)

INSOLVENZORDNUNG - Hastig und weitgehend unbemerkt hat die Bundesregierung gerade die Insolvenzordnung geändert. Wissenschaftler kritisieren, dass das vor allem den Banken hilft, und sprechen von "massivem Lobbyismus". (Süddeutsche S. 24)

