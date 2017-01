The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA PBBB XFRA DE000A1A6PY8 DT.PFBR.BANK MTN R25044 BD00 BON EUR N

CA BE0J XFRA DE000A1MATD5 BERLIN, LAND LSA12/17A367 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DB7XNT3 DT.BANK MTN 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1Y70 LB.HESS.THR.CARRARA02H/15 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB15P6 NRW.BANK IS.15P VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JQS2 DZ BANK IS.C35 13/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB66Y4 NORDLB IS.S.1503 VAR BD01 BON EUR N

CA BBVM XFRA ES0413211170 BBVA SA 07/17 BD01 BON EUR N

CA BBVB XFRA ES0413211345 BBVA SA 10-17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US718286AQ02 PHILIPPINES 02/17 BD01 BON USD N

CA VQPB XFRA XS0256171181 GERMAN POSTAL PN.2 06/17B BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0576549298 CA CIB 11/17 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0731642491 EIB SUKUK CO. 12/17 MTN BD01 BON USD N

CA 06CA XFRA XS0732551550 CS GUERNSEY 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA NY8C XFRA XS0478492415 NORDEA HYPO 10/17 BD02 BON EUR N

CA BMFK XFRA XS0478931354 BMW FIN. NV 10/17 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1043504452 INTL FIN. CORP. 14/17 MTN BD02 BON CNY N