The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A12T8J8 AAREAL BANK MTN.HPF.S.211 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2DAR32 KRED.F.WIED.17/24 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40LV7 COBA MTH S.P17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T887 DZ BANK IS.A708 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB17P2 NRW.BANK IS.A.17P 17/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013231743 BPCE 17/23 MTN BD00 BON EUR N

CA 2SG4 XFRA FR0013232071 SOC.GEN.SFH 17-24 MTN BD00 BON EUR N

CA AF9U XFRA FR0013232105 AGENCE FSE DEV. 17/22 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA PTOTEUOE0019 PORTUGAL 17-27 BD01 BON EUR N

CA XFRA USN3700LAA37 GREENKO DUTCH 14/19 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU65478AY25 NISSAN MOTOR ACC. 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA USU65478AZ99 NISSAN MOTOR ACC.17/20FLR BD01 BON USD N

CA XFRA USU65478BA30 NISSAN MOTOR ACC. 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA USU65478BB13 NISSAN MOTOR ACC.17/22FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US45112FAJ57 ICICI BK(DB BR.)16/26REGS BD02 BON USD N

CA XFRA US4581X0CW69 INTER-AMER.DEV.BK 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0521073428 BK OF EAST ASIA 10/20 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS0561639211 FUBON BK (HONG KONG)10/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0841191991 LS FINANCE 2022 12/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0848436365 BHARAT PETRO 12/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1128264758 IDBI BANK 14/20 MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1210971682 PT ASTRA SED.FIN. 15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1227064430 BHARAT PETR.CO. 15/25 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1232274255 HSIN CHONG GRP HLDG.15/18 BD02 BON USD N