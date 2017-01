The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.01.2017

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT MF1D XEUB XS1548533329 MUNICIP FINANCE PLC 26.11.202 AGEN BON EUR Y

CT 3KMC XEUB XS1550154626 KOMMK 16.02.2024 0,25% AGEN BON EUR Y

CT 8C0A XEUB XS1529880368 COVBS 12.01.2024 0,5% ECOV BON EUR Y

CT 0DYP XEUB XS1548410080 DNBNOR 11.01.2022 0,05% ECOV BON EUR Y

CT A2B9 XEUB XS1548458014 ABNANV 12.01.2032 1,125% ECOV BON EUR Y

CT S55F XEUB XS1550140674 ABSP 18.07.2022 0,125% ECOV BON EUR Y

CT ZQNF XEUB XS1550143421 SCBCC 16.02.2024 0,375% ECOV BON EUR Y

CT 1B81 XEUB BE0312750228 BGTB 11.01.2018 EGOV BON EUR Y

CT FTAX XEUB FR0123934715 BTF 06.12.2017 EGOV BON EUR Y

CT F1RT XEUB FR0123934731 BTF 08.06.2017 EGOV BON EUR Y

CT FTA7 XEUB FR0124095334 BTF 05.04.2017 EGOV BON EUR Y

CT OIEQ XEUB IE00BV8C9B83 IRISH 15.05.2037 1,7% EGOV BON EUR Y

CT UI7P XEUB FR0124175367 UNEDI 25.05.2022 0,125% FAGN BON EUR Y

CT OF38 XEUB FR0013231081 CFF 12.09.2023 0,325% FCOV BON EUR Y

CT R1PK XEUB DE000RLP0777 LAND RP 18.08.2026 0,1% JUMB BON EUR Y

CT HLQY XEUB XS1548773040 HELABA 12.01.2022 JUMB BON EUR Y

CT HLQU XEUB XS1548773982 HELABA 12.01.2027 0,625% JUMB BON EUR Y