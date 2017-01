FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EXV8 XFRA DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.262 EUR

EXV7 XFRA DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 0.129 EUR

EXV6 XFRA DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.098 EUR

EXV1 XFRA DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.155 EUR

XFRA DE000HLB03H4 LB.HESS.-THR.ZI.EX.01A/14 0.002 %

UI2D XFRA DE000A0MQR01 SARASIN-FAIRINVEST-UN.-A 0.700 EUR

XFRA DE000HSH4V98 HSH NORDBANK MZC 1 15/20 0.000 %

XFRA DE000HSH4WA8 HSH NORDBANK MZ 1 15/25 0.000 %

ZZRB XFRA LU0585535577 CB GELDMKT DTSCHLAND P EO 2.821 EUR