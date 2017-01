FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US4222451001 HEALTHWAYS INC. DL-,001

4EF XFRA KYG294381010 EFUTURE HLDG INC.DL-,0756

MJD4 XFRA BMG4953J1348 IR RES LTD NEW HD-,01

XFRA US5606904069 MAJESCO ENTMT DL-,001