Peking - Chinas Aussenhandel hat sich zum Jahresausklang schwächer entwickelt als Experten erwartet hatten. Die Exporte fielen in US-Dollar gerechnet unerwartet stark um 6,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, während die Importe um 3,1 Prozent zulegten, wie der Zoll am Freitag in Peking berichtete. Damit blieben sowohl die Aus- als auch die Einfuhren hinter den Erwartungen von Analysten ...

