Medienmitteilung

Aktionäre reichen bezüglich der Wahl eines externen Verwaltungsrats Klage sowie ein Gesuch um Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen SHL Telemedicine Ltd. ein

Tel Aviv / Zürich, 13. Januar 2017 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN, OTCPK: SMDCY) («SHL»), ein führendes Unternehmen in der Vermarktung und Entwicklung innovativer persönlicher Telemedizinlösungen, gab heute bekannt, dass eine Aktionärsgruppe vertreten von Yariv Alroy am 12. Januar 2017 beim Bezirksgericht Tel Aviv eine Klage gegen SHL, Ronen Harel (ihr externer Verwaltungsrat), Cai Mengke und Himalaya Asset Management Limited (Himalaya) eingereicht hat. Die Aktionärsgruppe fordert das Gericht auf festzustellen, dass Cai Mengke und Himalaya kontrollieÂrende Aktionäre von SHL sind und gemeinsam handeln und dass der Entscheid betreffend die Wahl von Ronen Harel als unabhängiger Verwaltungsrat an der ausserordentlichen Generalversammlung von SHL am 5. Januar 2017 gegen die herrschenden Gesetze Israels verstösst und damit nichtig ist. Ferner sei SHL zu beauftragen, nochmals eine ausserordentliche Generalversammlung einzuÂberuÂfen und anzuweisen, Cai Menkge und Himalajas Stimmen als kontrollierende Aktionäre nach den Gesetzen Israels zu werten.

Als Teil der Klage hat dieselbe Aktionärsgruppe ein Gesuch um Erlass einer einstweiligen Verfügung eingereicht in Bezug auf den Entscheid der ausserordentlichen Generalversammlung, Ronen Harel zum externen Verwaltungsrat zu ernennen. Der Antrag auf einstweilige Verfügung ist gegen SHL und Ronen Harel gerichtet. Das Gericht hat die einstweilige Verfügung nicht erteilt; das Gericht hat den Beklagten das Recht eingeräumt, angehört zu werden. Die Beklagten haben sieben Tage Zeit, um ihre Antwort einzureichen, und die Parteien sind für den 24. Januar 2017 vorgeladen worden.

Über SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedicine bietet seine Services und persönlichen Telemedizin-Geräte an Bezüger der telefonischen und Internet-Kommunikations-Technologie. Die Unternehmung operiert in Israel, Deutschland, den USA und in der Region Asien-Pazifik in einem Geschäftssegment, Telemedizinische Services. SHL ist an der SIX Swiss Exchange und mit einem ADR Programm OTC in den USA kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Swiss Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter (www.shl-telemedicine.com: http://www.shl-telemedicine.com/).

Für weitere Informationen

Martin Meier-Pfister, IRF Communications, phone: +41 43 244 81 40, (shl@irfcom.ch: mailto:shl@irfcom.ch)

Ehud Ben-Yair, CFO (ehudb@shl-telemedicine.com: mailto:ehudb@shl-telemedicine.com)

Some of the information contained in this press release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. SHL Telemedicine undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.