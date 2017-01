Lenzburg - Die Hypothekarbank Lenzburg AG erzielt einen im Vorjahresvergleich um 1,7% höheren Jahresgewinn von CHF 21.6 Mio. Der Erfolg aus dem Zinsdifferenzgeschäft - die wichtigste Ertragsquelle der Bank - konnte um CHF 0.8 Mio. auf CHF 53.9 Mio. gesteigert werden, wie das Institut am Freitag mitteilte. Dazu beigetragen hat die Auflösung von früher gebildeten Wertberichtigungen für Ausfallrisiken, die dank günstigem Risikoverlauf nicht mehr erforderlich sind. Das Berichtsjahr war geprägt durch die Turbulenzen rund um den Brexit und die US-Wahlen mit entsprechenden Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Vor diesem Hintergrund konnten im Kommissionsgeschäft die Vorjahreserträge nicht ganz erreicht werden, sie belaufen sich auf insgesamt CHF 10.8 Mio. Demgegenüber verzeichnete der Erfolg aus dem Handelsgeschäft mit CHF 2.9 Mio. eine deutliche Steigerung. Weiter erfreulich entwickelt sich der übrige ordentliche Erfolg. Mit einer Zunahme von CHF 2.1 Mio. auf CHF 6.2 Mio. widerspiegelt sich hauptsächlich die Ertragssteigerung aus den Lizenzen für das Kernbankensystem Finstar® und aus Servicedienstleistungen. Gesamthaft konnte der Geschäftsertrag um 4.7 % auf CHF 73.9 Mio. gesteigert werden.

Etwas stärker als in den Vorjahren ist der Geschäftsaufwand um CHF 2.4 Mio. auf CHF 41 Mio. angestiegen. Der Hauptgrund für diese Zunahme liegt im gezielten Ausbau des Personalbestandes, hauptsächlich um die Aktivitäten in den Bereich der Digitalisierung, der Vermögensverwaltung und der Kommunikation strategiekonform zu verstärken. Die Investitionen in die Bankliegenschaften (CHF 1.6 Mio.) und die Aufwendungen für die Weiterentwicklung der Informatiklösung Finstar® (CHF 3.4 Mio.) wurden vollumfänglich abgeschrieben. Der massgebende Geschäftserfolg erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 6.8 % auf CHF 26.8 Mio.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 18. März 2017 eine unveränderte Dividende von CHF 110.- pro Aktie. Den freiwilligen Gewinnreserven sollen analog dem Vorjahr CHF 13.5 Mio. zugewiesen werden. Zum Jahresendkurs gerechnet beträgt die Dividendenrendite der Hypi-Aktie (HBLN) 2.6 %.

Bilanz per 31. Dezember 2016

Die Bilanzsumme erreichte im Berichtsjahr mit CHF 4.9 Mia. einen neuen Höchststand. Die Zunahme beträgt CHF 255 Mio. oder 5.4 %.

Ausleihungen an Kunden

Die Hypothekarforderungen konnten um beachtliche CHF 214 Mio. (+ 6.1 %) ...

