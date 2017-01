Gränichen - Die Zehnder Group erzielte im Geschäftsjahr 2016 mit 538.8 Mio. EUR (ungeprüft) gegenüber dem Vorjahr (533.0 Mio. EUR) ein Umsatzplus von 1%, wie das im Bereich Raumklima tätige Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Jahresabschluss und der Geschäftsbericht werden am 3. März 2017 publiziert.

Nachdem die Zehnder Group ihren Umsatz im ersten Halbjahr 2016 um 3% steigerte, entwickelte sich das zweite Semester deutlich unter den Erwartungen. Für das Gesamtjahr resultierte mit 538.8 Mio. EUR (Vorjahr 533.0 Mio. EUR) ein leichtes Umsatzwachstum von 1% (organisch und währungsbereinigt +3%).

Vom Gesamtumsatz entfielen 466.4 Mio. EUR (Vorjahr 465.7 Mio. EUR) respektive 87% auf das Segment Europa, welches damit auf Vorjahresniveau liegt (währungsbereinigt +2%). Vor allem die Umsätze in Deutschland stiegen erfreulich, aber auch in den Niederlanden, in Italien, Belgien und Polen nahmen die Verkäufe ...

