FRANKFURT (Dow Jones)--Fraport hat im Dezember am Rhein-Main-Drehkreuz ein deutlich höheres Passagieraufkommen verzeichnet und einen Rekordwert erreicht. An den bedeutenden internationalen Flughäfen gab es mit Ausnahme der Türkei ebenfalls ein starkes Wachstum. Für das neue Jahr zeigte sich Fraport-Chef Stefan Schulte angesichts der besseren Entwicklung zum Jahresschluss zuversichtlich.

Im letzten Monat des Jahres zählte der Flughafen Frankfurt knapp 4,3 Millionen Passagiere, das ist ein Zuwachs von knapp 4 Prozent. Beim Cargo-Aufkommen war der Monat ebenfalls besonders stark mit einem Wachstum um 7,6 Prozent, getrieben durch den anziehenden Welthandel sowie einer vom schwachen Euro stimulierten Exportnachfrage in der Eurozone. Insgesamt knackte der Flughafen 2016 mit 60.792.308 Fluggästen erneut die 60-Millionen-Schwelle. Wegen der schwachen Entwicklung im Sommerhalbjahr lag der Airport aber leicht unter dem Niveau des Vorjahres.

"In einem herausfordernden Umfeld haben wir unsere Passagierzahlen in Frankfurt im vergangenen Jahr annähernd stabil halten können", so Schulte. "Insbesondere die Erholung zum Jahresende macht uns zuversichtlich für das Jahr 2017, in dem wir in Frankfurt wieder wachsen und das Low-Cost-Segment stärken werden."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2017 01:18 ET (06:18 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.