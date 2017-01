Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Börsianern zufolge am Freitag mit Kursgewinnen starten. Am Donnerstag hatten ihn die Zweifel an einem baldigen US-Wirtschaftsboom 1,1 Prozent ins Minus auf 11.521,04 Punkte gedrückt. Ihr Augenmerk richten Anleger unter anderem auf die Zahlen zum US-Einzelhandelsumsatz im wichtigen Weihnachtsgeschäft...

Den vollständigen Artikel lesen ...