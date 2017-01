DIE FOLGENDEN INSTRUMENTE SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENTS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL



SUNSHINE HEART 22S US86782U1060 BAW/UFN

ALTAGAS LTD AQ3 CA0213611001 BAW/UFN

PMI RES LTD 56PP CA69361G1028 BAW/UFN