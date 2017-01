Bad Marienberg - Die IMMOFINANZ AG (ISIN AT0000809058/ WKN 911064) (die "Gesellschaft" oder "IMMOFINANZ") gibt bekannt, dass sie die Inhaber (die "Anleiheinhaber") ihrer EUR 515,1 Mio. 4,25% nicht nachrangigen unbesicherten Wandelschuldverschreibungen fällig 2018 (ISIN XS0592528870/ WKN A1GNGG) (die "ausstehenden Schuldverschreibungen") einlädt, diese in Inhaberaktien der IMMOFINANZ ("Aktien") und in Inhaberaktien der BUWOG AG ("BUWOG", und diese Aktien "BUWOG-Aktien") zu wandeln/umzutauschen bzw. für die BUWOG-Aktien einen entsprechenden Geldbetrag zu erhalten (die "Wandlungseinladung"), so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

Den vollständigen Artikel lesen ...