Bad Marienberg - Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG, Bramsche, gibt bekannt, dass ihr im Hinblick auf die Umsetzung der beabsichtigten Sanierung der Gesellschaft mehrere bindende Angebote potenzieller Investoren zugegangen sind und die Gesellschaft derzeit das weitere Vorgehen in diesem Zusammenhang prüft, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

Den vollständigen Artikel lesen ...